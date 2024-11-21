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Политика

Встреча депутатов регионального парламента V и VI созывов прошла в нижегородском Заксобрании

30 ноября 2024 18:02  [1] Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Встреча депутатов регионального парламента V и VI созывов прошла в нижегородском Заксобрании. Мероприятие приурочили к 30-летию регионального парламента.

Во встрече принял участие председатель обоих созывов Евгений Лебедев, депутаты, руководители парламентских комитетов, сотрудники аппарата Заксобрания тех лет. Почётным гостем стал губернатор Нижегородской области с 2005 по 2017 год Валерий Шанцев.

Как отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, именно на пятый и шестой созывы пришёлся особый период в развитии регионального парламентаризма. Так, в пятом созыве принимались и актуализировались значимые законы "О дорожном фонде", "О материнском капитале", "О межбюджетных отношениях". В шестом созыве акцент был сделан на реализации проекта "Эффективный регион", который помог сократить сроки рассмотрения законопроектов и ускорить работу с обращениями жителей. Работа депутатского корпуса не останавливалась, даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

"Шестой созыв можно называть "временем перемен". В начале работы созыва обострилась политическая борьба, были споры по формированию структуры парламента. Главное, что удалось уйти от конфронтации, направить работу в конструктивное русло. В жарких дискуссиях депутаты формировали вектор развития Нижегородской области. В эти же годы на совершенно новый качественный уровень удалось вывести работу с молодежью. Молодежный парламент при Законодательном Собрании стал "кадровым резервом" области", - подчеркнул Евгений Люлин.

В период работы шестого созыва в полтора раза увеличились параметры областного бюджета, его доходы и расходы. В регион поступало серьезное федеральное финансирование на подготовку к значимым событиям – Чемпионату мира по футболу, 800-летию Нижнего Новгорода.

"Решения депутатов помогали реализовать инфраструктурные проекты, построить новые объекты, а значит повысить качество жизни в нашем регионе. Поднимались федеральные темы, которые сегодня получают продолжение и развитие. К примеру, вопросы поддержки производства наших "Валдаев" и "Метеоров", опыт Нижегородской области по развитию пассажирских перевозок речным транспортом сейчас ставится в пример», - рассказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области V и VI созывов Евгений Лебедев.

"Очень много внимания депутаты уделяли развитию и поддержки сельского хозяйства, народных художественных промыслов, по сути, положили начало возрождению этой отрасли. Впервые появилось звание "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области", - добавил заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области IV созыва Евгений Морозов.

"Во время работы шестого созыва сразу два города Нижегородской области стали "Городами трудовой доблести" - Нижний Новгород, а позднее Дзержинск. Депутаты Законодательного собрания принимали самое активное участие в увековечивании подвигов наших тыловиков", - отметил Валерий Шанцев.

Заместитель председателя комитета по АПК IV созыва Ирина Гончарова рассказала об инициативах, начало которым было положено как раз в её созыве.

"Тогда мы с комитетом как раз начинали разработку программы комплексного развития сельских территорий. Задача была хоть и сложная, но интересная. А сегодня я с удовольствием наблюдаю за тем, как эта работа идет во всех регионах", - поделилась Ирина Гончарова.

На встрече депутаты прошлых созывов не только поделились своими воспоминаниями, но и оставили наказы нынешним законодателям. Одним из них поделилась заместитель председателя комитета по социальным вопросам Заксобрания Нижегородской области V созыва Галина Клочкова. Сейчас она входит в состав Общественного совета при региональном парламенте.

"Я бы пожелала коллегам, особенно молодым парламентариям активнее продвигать свои инициативы, задавать вопросы, внимательно разбирать каждый закон, не бояться спрашивать советов у опытных депутатов. Я помню, как мы в соцкомитете только подступались к теме капитального ремонта школ, привлекали экспертов в этой области. В итоге, смогли договориться о принципиально важных вещах и заложить фундамент для подобных дискуссий в будущем", - подчеркнула Галина Клочкова.

 В завершение встречи прошла торжественная церемония вручения медалей "30 лет Законодательному собранию Нижегородской области".

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Награждение
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