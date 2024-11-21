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Общество

Вместе в цифровое будущее: "Ростелеком" определит лучших региональных ИТ-журналистов и блогеров

03 декабря 2024 14:25  [89] Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" открыл прием заявок на XIV конкурс "Вместе в цифровое будущее", который компания ежегодно проводит для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям. На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года, посвященные современным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам для детей в цифровой среде. 

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций: 

• печатная пресса;

• телевидение и видеоконтент в СМИ;

• радио и подкасты;

• интернет-СМИ;

• социальные медиа;

и три специальные:

• "Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы" — от Минцифры России;

• "Технологическая основа для умного дома" — от "Ростелекома";

• "Киберриски в детской среде" — от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Итоги регионального этапа конкурса "Ростелеком" подведет в мае 2025 года, федерального — в июле 2025 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе 2025 года поедут в пресс-тур на Байкал.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома": "Мы рады, что конкурс для журналистов ежегодно становится значимой творческой площадкой для обмена опытом и распространения полезной информации. Материалы, подготовленные участниками конкурса и опубликованные в региональных СМИ и блогосфере, привлекают внимание широкой аудитории. Уверена, для журналистов и блогеров, участвующих в конкурсе, особую ценность представляют очные и заочные встречи с ведущими экспертами "Ростелекома" и представителями крупнейших компаний ИТ-сферы. Эти интерактивные сессии дают замечательный стимул для углубления знаний о новейших технологиях и тенденциях развития отрасли, а также поиска актуальных тем и нестандартных творческих решений. Благодаря такому формату взаимодействия конкурс становится настоящим катализатором профессионального развития журналистов и блогеров и вносит большой вклад в популяризацию ИТ-отрасли и поддержку качественной журналистики в регионах".

Мария Мезенцева, советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры, член жюри конкурса: "Региональные журналисты играют важную образовательную роль в процессе цифровизации и помогают людям понять, как технологии влияют на их жизнь в регионах. Благодаря их работе читатели узнают о новых технологиях и возможностях, учатся защищать свои данные от мошенников в интернете. В наше время, когда технологии быстро меняются, важно, чтобы местные СМИ как можно больше рассказывали об ИТ. Мы готовы поддержать журналистов в этом, предоставляя ресурсы и информацию для создания актуального контента".

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде: "В этом году мы вновь поднимаем важнейшие вопросы безопасности детей в интернете — от кибербуллинга до угроз вербовки в сети. Мы рассчитываем, что конкурсные материалы помогут привлечь внимание к этим вызовам и повысят осведомленность родителей и детей о правилах безопасного поведения онлайн. Чем больше мы говорим об этих рисках, тем ближе к созданию безопасного цифрового пространства для каждого ребенка".

Сергей Бондаренко, руководитель редакции специальных проектов "Деловой Петербург": "Вспоминаю, как 25 назад только что получивший Нобеля Жорес Алфёров рассказывал мне и телезрителям, что вскоре светодиоды станут основным источником освещения на планете. В 2000 году это выглядело абсолютной фантастикой. Как оказалось, в тот момент великий физик позволил нам вместе с ним на секунду заглянуть в будущее, которое сам видел отчетливо, но для всех остальных оно было скрыто в тумане. Такая возможность — главный бонус для журналиста, пишущего о технологиях. И это действительно круто!".

В состав федерального жюри вошли: 

Анна Балашова — руководитель отдела телекоммуникаций РБК;

Елизавета Белякова — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;

Сергей Бондаренко — руководитель редакции специальных проектов "Деловой Петербург";

Олег Капранов — шеф-редактор проекта "Технологии" Российской газеты;

Денис Кусков — генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily;

Мария Мезенцева — советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресс-секретарь Минцифры России; 

Александр Щелканов — генеральный директор "Ведомости Северо-Запад";

Руслан Юсуфов — основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог;

Александр Янкевич — главный редактор spbIT.ru, ICT-Online.ru, руководитель проекта ICT2GO.ru.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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