"Школа 21" для подготовки ИТ-специалистов открылась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Никита Духник

Кампус "Школы 21" для подготовки ИТ-специалистов открылся в Нижнем Новгороде на улице Тургенева, 30. Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, в торжественной церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В "Школе 21" любой желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. Дизайн кампуса "Школы 21" и названия кластеров тесно связаны с именами Ивана Кулибина, Александра Попова, Владимира Шухова, Юрия Неймарка.

"Мы являемся третьим регионом после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству "айтишников" в стране. Но дефицит ИТ-кадров мы ощущаем – нам они невероятно нужны. Мы уже имели возможность оценить уровень специалистов, которые выпускаются из "Школы 21". Отметил для себя удивительный уровень концентрации усилий именно на том, что действительно важно. Дисциплина, свободный, но при этом и очень плотный режим. Это реально новый эволюционный подход в образовании, и для ИТ он исключительно подходит", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня очень важный день и для нас, и для Нижнего Новгорода — одного из самых продвинутых городов в стране с точки зрения развития современных технологий, микроэлектроники, IT. Мы с Глебом Сергеевичем Никитиным давно договорились, что здесь появится "Школа 21". Мы сегодня открываем кампус в здании ушедшей западной компании, и теперь здесь работают инженеры Сбера — в этом смысле компетенция лидерства в Нижнем Новгороде успешно сохраняется. И я хочу поблагодарить губернатора за деятельное участие, потому что во многом благодаря его инициативе и энергии нам удалось реализовать этот проект. Хочу сказать слова благодарности всей нашей команде, которая здесь трудилась, команде строителей и всей команде губернатора. Теперь талантливые и мотивированные ребята из любых уголков Нижегородской области могут бесплатно и в удобном графике получить здесь востребованную профессию. Поздравляю всех с этой уникальной возможностью получить IT-образование мирового уровня", - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Школа 21" в Нижнем Новгороде рассчитана на 200 станций – рабочих мест с компьютерами.

Помимо нижегородцев, среди желающих учиться в школе ― жители Пензенской, Костромской, Владимирской, Кировской, Мурманской областей. "Бассейн" стартовал 2 декабря 2024 года. На него зачислено 220 человек. Средний возраст участников ― 29 лет, 30% участников ― студенты вузов, 50% никогда не пробовали программировать до поступления в "Школу 21" и пришли из таких сфер, как юриспруденция, туризм, промышленность, искусство, строительство. Следующие "бассейны" начнутся 27 января и 10 марта 2025 года. Планируется, что через отборочные "бассейны" будут ежегодно проходить 900 человек, а приступать к основному обучению — 200 участников.

В "Школе 21" отметили, что после отборочных этапов каждый участник сможет выстроить индивидуальный образовательный трек, исходя из своих целей. В числе направлений – мобильная разработка, кибербезопасность, работа с большими данными, системный и бизнес-анализ, обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО. Для тех, кто уже работает в сфере ИТ, есть ускоренные курсы, на которых участники могут точечно усовершенствовать свои навыки.

Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе. Срок обучения — от 1,5 года (разработчик начального уровня) до 3 лет (разработчик среднего уровня). Кроме того, всех участников обучения ждет трехмесячная стажировка в ИТ-компании.

На открытии кампуса символом "Школы 21" стало "бьющееся сердце, которое пульсирует в ритме цифровой эпохи".

Напомним, одна из задач национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, — совершенствование системы образования, которая обеспечит подготовку квалифицированных ИТ-кадров.