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Бизнес

Рабочая сессия молодых специалистов Группы "Т Плюс" прошла в Ульяновске

03 декабря 2024 15:43  [104] Бизнес

Фото: "Т Плюс"

"Т Плюс" провела рабочую сессию для молодых специалистов Группы. Мероприятие было направлено на развитие и синхронизацию молодёжных программ с государственной и отраслевой повестками. Сессия объединила представителей молодёжного сообщества из всех регионов присутствия компании и стала площадкой для расширения профессионального опыта молодых сотрудников. 

Участники познакомились с интересными кейсами, провели и презентовали итоги исследования по таким направлениям, как экология и устойчивое развитие, профориентация и привлечение кадров, безопасность труда, автоматизация и цифровизация, а также волонтёрство и социальные инициативы. Полученные результаты будут использованы для развития социально значимых корпоративных проектов "Т Плюс". 

"Группа "Т Плюс" активно работает над тем, чтобы быть современным и привлекательным работодателем для молодёжи. Подобные мероприятия играют важную роль в решении проблемы дефицита кадров, что напрямую влияет на качество теплоснабжения и надёжность работы энергетической инфраструктуры", – отметила директор по управлению персоналом и организационному развитию "Т Плюс" Ольга Литвинова.

"Участие в сессии стало отличной возможностью для открытого обмена идеями. Для молодого специалиста такая сессия – это возможность не только получить новые знания, но и вдохновение для дальнейшего развития, заряд энергии и уверенности в своих силах", – сказал участник сессии, начальник отдела повышения эффективности производства ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс" Дмитрий Буров.

В 2024 году компания уже реализовала ряд инициатив по привлечению молодых сотрудников и выстроила системную работу с учебными заведениями. Благодаря системному подходу количество студентов и выпускников, трудоустроенных в Группе, увеличилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний возраст персонала снизился с 49 до 46 лет.

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Теги:
Т Плюс
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