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Общество

Безопасность маршрутов к образовательным учреждениям проверяют в Нижнем Новгороде

03 декабря 2024 17:54  [68] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Организацию пешеходных переходов, установку светофоров, дополнительных знаков и другие меры безопасности дорожного движения рядом с образовательными учреждениями проверила специальная выездная комиссия в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Мониторинг маршрутов прошел в рамках федерального проекта "ДОМ – ШКОЛА – ДОМ" партии "Единая Россия".

Как отметил региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович, работа в данном направлении при реализации проекта ведется системно и планово. 

"Расширяется диапазон  критериев, которые необходимы для того, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения у детских садов, школ или других социальных объектов. Могут меняться регламенты, изнашивается инфраструктура. Поэтому мы постоянно системно проводим проверки совместно с коллегами из профильных структур. Главная задача состоит не только в выявлении опасных участков и проблемных зон, но и в разработке конкретных решений по их устранению", - подчеркнул координатор партпроекта.

Мониторинговая группа в составе актива партийного проекта "Безопасные дороги", представителей департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации и сотрудников Госавтоинспекции осмотрели несколько объектов. 

Участок дороги по улице Челюскинцев, на котором с одной стороны находится школа №6, с другой – детский сад №121, полностью привели в порядок в соответствии с нормативами безопасности дорожного движения. Здесь оборудованы пешеходные переходы с разметкой, установлены светофоры Т7 – с мигающим желтым сигналом, предупреждающие знаки, ограждение. Отремонтированы дорожное покрытие, тротуары, появилось новое освещение. 

"Мы живем в доме №23 на улице Челюскинцев, мой ребенок ходит по этой дороге в школу №6. Раньше здесь не было светофоров, освещение было плохое. Сейчас все сделали так, что и детям, и нам стало безопасно и комфортно ходить по этой дороге", - рассказала жительница Автозаводского района Анастасия Измайлова. 

На следующем дорожном объекте по улице Комсомольской рядом со школой №127 также были проведены работы по безопасности дорожного движения. На дороге к учебному заведению имеется пешеходный переход со светофорами Т7, разметка, предупреждающие знаки. Все соответствует нормативам, однако, по мнению участников мониторинга, в связи с интенсивностью движения автомобилей на данном участке, рекомендовано дополнительно оборудовать здесь искусственную неровность. 

Особое внимание было уделено участку дороги, ведущему к школе №124 на улице Строкина, на котором ранее были зафиксированы наезды на пешеходов. На переходе через дорогу есть "лежачий полицейский", нанесена разметка, имеются предупреждающие знаки. Для усиления сигнала водителям принято решение в следующем году установить здесь светофоры Т7.  

"Проводится работа не только по проверке соблюдения нормативов, в каком состоянии находятся технические средства, но и насколько это обеспечивает безопасность дорожного движения. К примеру, на данном участке все сделано в соответствии с требованиями. Однако, учитывая ситуацию на этом участке, решено провести дополнительные мероприятия – установить мигающие светофоры Т7, что позволит водителям лучше ориентироваться на дороге, своевременно заметить пешеходов, снизить риск возникновения аварийных ситуаций. На участках, которые мы сегодня объехали, все сделано по основным нормативам, обеспечены безопасные маршруты "дом-школа-дом", замечаний от сотрудников ГАИ не поступило. Все предложения и рекомендации по дополнительным мерам будут учтены в дальнейшей работе", - отметил начальник отдела организации дорожного движения и развития парковочных пространств департамента транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Виктор Дельфинов. 

Он также добавил, что каждое образовательное учреждение оформляет паспорт безопасности, где отмечаются основные маршруты движения детей, они согласовываются с профильными ведомствами. В паспортах также указываются замечания или предложения,  на основании которых проводятся проверки и в случае необходимости разрабатываются необходимые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на этих маршрутах.

Кроме того, как сообщил координатор партпроекта "Безопасные дороги" Станислав Прокопович, во всех регионах запущен онлайн-опрос по сбору информации о состоянии прилегающих к школам дорог и улиц.

"В опросе могут принять участие все желающие жители региона. Это поможет определить  маршруты к учебным учреждениям, на которых требуется привести в порядок дорожную инфраструктуру, усилить меры безопасности. Поступившая информация будет проанализирована и направлена в ГАИ МВД России, а также в органы исполнительной власти регионов и муниципалитеты для дальнейшей проработки", - пояснил Станислав Прокопович.

Пройти онлайн-опрос можно до 15 января 2025 года по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/67121e434936397465488628/.

Напомним, в рамках партийного проекта "Безопасные дороги" с 2017 года в регионе проходит ежегодная акция "Дорога к школе" по выявлению опасных участков дорог к образовательным учреждениям. Учитываются ненормативное состояние дорожного покрытия, отсутствие соответствующих знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения. Ремонт и строительство автомобильных дорог, организация безопасного дорожного движения выделено как одно из приоритетных направлений в работе "Единой России". В ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу.

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Теги:
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