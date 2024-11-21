Застройщики Нижегородской области могут оценить качество оказания госуслуг регионального Минстроя в 2024 году Бизнес

Представителей строительных организаций Нижегородской области приглашают оценить качество оказания государственных услуг "Выдача разрешения на строительство" и "Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию". Опросы министерства строительства Нижегородской области размещены на региональном инвестиционном портале.

"Мы запускаем завершающий опрос для оценки качества нашей работы по оказанию госуслуг в 2024 году. Сбор "обратной связи" проводился нами в течение всего года, полученные за это время отзывы и предложения заявителей помогли значительно улучшить качество взаимодействия в рамках процедур по выдаче разрешительной документации. Результаты декабрьского опроса позволят увидеть полную картину, проследить динамику изменений за прошедший год и с её учетом сформулировать стратегию на следующий период", – отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Анкеты опросов доступны по следующим ссылкам:

— о выдаче разрешения на строительство: https://nn-invest.ru/surveys/vote/?id=1;

— о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: https://nn-invest.ru/surveys/vote/?id=8.

Предварительные итоги опросов будут подведены 20 декабря 2024 года.

Анкеты содержат вопросы о процедуре получения государственной услуги с момента подачи заявления до получения разрешительной документации. Респондентам предлагается отметить количество процедур и календарных дней, предшествующих получению разрешений, оценить скорость оказания госуслуг и качество взаимодействия с сотрудниками Минстроя. В рамках опроса застройщики также смогут оценить процедуру экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

В конце каждой анкеты респондентам предоставлена возможность поделиться мнением и дать предложения по оптимизации процедур по выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

К участию в опросах приглашаются представители строительных организаций Нижегородской области, имеющие опыт получения разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию жилых многоэтажных зданий высотой более четырех этажей или нежилых зданий высотой более двух этажей и общей площадью более 1 500 квадратных метров.

В прошлом году оценка качества оказания госуслуг по выдаче разрешительной документации от застройщиков в среднем составила 5 баллов из 5 возможных. За время проведения опросов произошло снижение количества процедур, предшествующих получению разрешительной документации. В 2022-2023 года этот показатель в среднем достигал пяти процедур, в текущем году среднее значение составило четыре процедуры. Кроме того, согласно комментариям застройщиков, вырос уровень удовлетворенности качеством оказания услуг министерства.

Напомним также, что на инвестиционном портале Нижегородской области регулярно организуется анкетирование бизнеса для содействия развитию деловой активности в регионе. Принять участие в опросах можно по ссылке.

Бизнес на сегодняшний день может оценить работу совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области (инвесткомитета) и иных институтов для бизнеса, уровень поддержки малого и среднего предпринимательства, качество госуслуг регионального Минстроя и других ведомств.