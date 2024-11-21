Минцифры запускает эксперимент на подтверждение компетенций для сотрудников ИТ-компаний Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Минцифры запускает эксперимент на подтверждение компетенций для сотрудников ИТ-компаний.

Как отметили в пресс-службе ведомства, инициатива разработана по запросу ИТ-сообществ.

Таким образом, граждане получат бесплатный онлайн-инструмент для подтверждения собственного уровня владения различными ИТ-компетенциями.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2026 года. Оператор платформы компетенций будет назначен из числа организаций, подавших предложения.

Принять участие в эксперименте, согласно документу, могут разработчики ПО, независимо от уровня образования и места работы. Участие является добровольным и бесплатным, пройдет в режиме онлайн. Чтобы принять участие в эксперименте, разработчику необходимо зарегистрироваться на платформе подтверждения ИТ-компетенций, пройти тестирование и выполнить практические задания. Итогом станет сертификат ИТ-компетенций в электронном виде в личном кабинете на "Госуслугах".

Ранее сообщалось, что нижегородский ИТ-кампус "НЕЙМАРК" представил в Сербии результаты исследований в области ИИ нового поколения.