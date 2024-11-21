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Общество

Количество безнадзорных животных в Нижнем Новгороде за 5 лет сократилось в 8 раз

04 декабря 2024 07:13  [40] Общество

3 декабря в Гордуме Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по экологии под председательством Оксаны Дектеревой. Депутаты рассмотрели вопросы, связанные с ликвидацией несанкционированных свалок и регулированием численности безнадзорных животных.

Первый заместитель директора городского департамента благоустройства Алексей Краснов проинформировал депутатов о сокращении в городе количества несанкционированных свалок и общего объема отходов.

"В 2023 году, в том числе в рамках субсидии областного бюджета, финансирование работ по ликвидации 190 несанкционированных свалок объемом 38,6 тысячи кубометров составило 37,3 млн рублей. В 2024 году объем финансирования составляет 29,4 млн рублей. На эту сумму заключены муниципальные контракта на ликвидацию 166 свалок объемом 28,01 тысячи кубометров. На сегодняшний день ликвидировано 156 свалок – 95%. Оставшиеся работы мы планируем завершить в ближайшие дни", – рассказал Алексей Краснов.

Он также уточнил, что выявление мест самовольного сброса мусора начинается сразу после схода снега. Так, с января по ноябрь 2024 года управлением административно-технического и муниципального контроля администрации города было составлено 175 протоколов об административных правонарушениях на сумму около 1,5 млн руб. Председатель постоянной комиссии Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман рекомендовал дополнительно к штрафам, предъявлять виновникам к возмещению расходы на ликвидацию свалок в порядке регресса

На комиссии депутаты также заслушали доклад о регулировании численности безнадзорных животных. Как сообщил директор МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода" Алексей Глазов, за последнюю пятилетку численность безнадзорных животных в городе сократилась в восемь раз – с 3,9 тысячи особей в 2018 году до 518 собак в 2023 году. В 2024 году на организацию мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев из регионального бюджета Нижнему Новгороду было выделено порядка 5,65 млн рублей. На основании контракта, заключенного с "Зоозащитой НН", отработано 1190 заявок граждан, по которым отловлено 470 особей – 434 собаки и 36 кошек.

Выступавший акцентировал внимание депутатов на том, что при выполнении мероприятий жестокое обращение с безнадзорными животными исключено. После отлова они ставятся на учет и содержатся в приюте, получая питание, уход и необходимое лечение. Параллельно ведутся поиски владельцев питомцев или новых хозяев для них. По состоянию на 1 ноября, вновь обрели дом 52 собаки и 6 кошек.

Выделяемое МКУ финансирование покрывает расходы на приобретение ветеринарных препаратов, мероприятия по кастрации, стерилизации и эвтаназии животных по показаниям.

"Цифры, озвученные в части регулирования численности безнадзорных животных говорят о том, что проблема, остро стоявшая в городе несколько лет назад, в результате системной работы решена. На городских улицах и во дворах стало гораздо безопаснее. Вместе с тем, у депутатов есть понимание, как организован процесс с момента отлова животного, включая решение всех вопросов, связанных с питанием и лечением. Также радует наметившаяся тенденция к сокращению числа свалок на территории Нижнего Новгорода. Конечно, есть проблемные места, где мусор появляется снова. Обсудили с коллегами варианты профилактических мер, которые предстоит проработать", – резюмировала Оксана Дектерева.

Информацию по существу рассмотренных вопросов депутаты приняли к сведению. Также были утверждены план работы и график заседаний комиссии на I полугодие 2025 года.

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Теги:
Гордума Животные Свалки
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