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Бизнес

"Транснефть–Верхняя Волга" передала 68 единиц автомобильной и специальной техники новым регионам России

04 декабря 2024 13:12  [158] Бизнес

АО "Транснефть—Верхняя Волга" в рамках благотворительной помощи в течение 2024 года передало 68 единиц автомобильной и специальной техники. Транспорт был направлен в новые регионы России. 

В Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Республику Крым уже доставили пассажирские и грузовые автомобили повышенной проходимости, в том числе пожарные автоцистерны, нефтесборщики, автобусы и микроавтобусы, а также легковые машины. 

Перед передачей вся техника прошла необходимое техническое обслуживание и подготовку. В новые регионы России ее доставили сотрудники нефтетранспортной компании, а затем передали местным органам власти.

Для проведения восстановительных работ в муниципалитетах "Транснефть-Верхняя Волга" передала самосвалы, тягачи, автокраны, бульдозеры, КАМАЗ, экскаватор и передвижной сварочный комплекс.

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Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
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