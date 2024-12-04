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Общество

Евгений Люлин: "Оказание бескорыстной помощи ближнему – в характере нашего народа"

05 декабря 2024 09:25  [75] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Международным днём добровольца (волонтёра).

"Сегодня отмечается Международный день добровольца и волонтёра. Поздравляю с этим праздником всех неравнодушных людей!

Оказание бескорыстной помощи ближнему – в характере нашего народа. Эта национальная черта в полной мере проявилась в годы пандемии КОВИД-19, когда тысячи людей бесплатно помогали пенсионерам, инвалидам, изолированным в своих домах и квартирах, доставляли лекарства и продукты питания, подвозили врачей к пациентам.

Сегодня добровольчеством и волонтерством занимаются миллионы наших соотечественников. Они идут добровольцами в Вооруженные Силы, чтобы принять участие в защите Родины на СВО. "Волонтёры Победы" накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне помогают ветеранам, обустраивают мемориалы и воинские захоронения.

Огромное спасибо всем, кто занят этой работой, готов жертвовать временем, здоровьем, силами, чтобы помочь другим! Желаю вам успехов!", - сказал председатель нижегородского Заксобрания.

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Теги:
Волонтеры Евгений Люлин Законодательное собрание
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