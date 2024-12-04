Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
04 декабря 2024 17:09  [28] В Нижегородской области пройдут бесплатные вебинары для бизнеса
04 декабря 2024 16:19  [95] Нижегородцев предупредили об учащении DDoS-атак на предприятия топливно-энергетического комплекса в холодное время года
04 декабря 2024 13:30  [220] Вы хотите поговорить об этом? В Нижнем Новгороде вырос спрос на онлайн-психологов
04 декабря 2024 13:12  [262] "Транснефть–Верхняя Волга" передала 68 единиц автомобильной и специальной техники новым регионам России
04 декабря 2024 12:46  [247] Ещё два глэмпинга построили в Нижегородской области при господдержке
04 декабря 2024 12:34  [240] "Перекрёсток" обсудил партнёрство с локальными поставщиками в Нижнем Новгороде
04 декабря 2024 11:54  [265] Завод "РУМО" посетила делегация из Республики Беларусь
03 декабря 2024 18:58  [393] Застройщики Нижегородской области могут оценить качество оказания госуслуг регионального Минстроя в 2024 году
03 декабря 2024 17:30  [404] Почти 75 предпринимателей стали участниками конференции "Бизнес и власть: партнёры или конкуренты"
03 декабря 2024 16:59  [379] ОМК и "ОМК-Участие" награждены Премией Russian Сreative Аwards за многолетнее развитие "Выкса-фестиваля"
Бизнес

Нижегородцев предупредили об учащении DDoS-атак на предприятия топливно-энергетического комплекса в холодное время года

04 декабря 2024 16:19  [95] Бизнес

Фото: Freepik

Компания RED Security, открытая экосистема решений и экспертизы в сфере кибербезопасности, сообщила о резком росте DDoS-атак на веб-ресурсы организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в октябре. По сравнению со среднемесячным показателем за первые три квартала 2024 года в октябре количество атак этого вида в сфере ТЭК выросло в 3 раза. Аналитики направления RED Security Anti-DDoS отмечают, что столь резкий скачок может быть вызван сезонным ростом значимости данной сферы для жизни страны в период наступления холодов.

В октябре порядка 20% DDoS-атак было совершено на ресурсы нефтегазовых и энергетических предприятий Приволжского федерального округа, базирующихся в Казани. В целом, за истекшие 10 месяцев сфера ТЭК прочно вошла в пятерку наиболее подверженных DDoS-атакам отраслей.

"С началом отопительного сезона востребованность ресурсов ТЭК возрастает в разы. Соответственно, растет и интерес злоумышленников к реализации атак на отраслевые интернет-ресурсы, эффект от прерывания работы которых будет наиболее заметен. Например, недоступность сайта энергосбытовой компании для потребителей в момент аварии на энергосетях может обернуться не только репутационным ущербом, но и в отдельных случаях – вопросами со стороны регулирующих органов к обеспечению надлежащего уровня защищенности ИТ-ресурсов субъекта КИИ", – подчеркнул технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании RED Security Дмитрий Монахов.

Другой немаловажный фактор, повышающий интерес злоумышленников к данной сфере, связан с интенсивной цифровизацией нефтегазовых и энергетических предприятий. По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, спрос на цифровые решения в топливно-энергетическом комплексе к 2030 году вырастет в 13,5 раза по сравнению с 2020 годом.  Высокая цифровизация неминуемо влечет за собой рост объема уязвимостей в ИТ-инфраструктуре организаций и повышение рисков информационной безопасности.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Передвижной фестиваль Кино на службе Отчеству в Нижнем Новгороде
04 декабря 2024 10:38Передвижной фестиваль "Кино на службе Отчеству" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph