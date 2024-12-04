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Политика

Депутат Госдумы Евгений Лебедев провел прием граждан и посетил учреждения образования и культуры Ленинского района Нижнего Новгорода

04 декабря 2024 17:58  [78] Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Депутат Госдумы Евгений Лебедев совместно с главой администрации, секретарем местного отделения партии "Единая Россия" Ленинского района Нижнего Новгорода Сергеем Лукояновым провели прием граждан. На прием были приглашены представители министерства транспорта, министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области, департамента строительства и капремонта городской администрации, а также руководство компаний-застройщиков. 

Жители жилого комплекса "Аквамарин" подняли ряд вопросов, касающихся благоустройства, строительства образовательных учреждений. В частности, некоторые собственники недовольны строительством нового ЖК, который закроет им вид на Оку, на этом месте они хотят видеть парк. Также речь шла о перспективах строительства на территории жилого комплекса детского сада, альтернативных путей выезда, расширения тротуаров. 

"Поднятые вопросы непростые, требуют глубокой проработки, принятия согласованных решений. Нужно обеспечить развитие района, реализацию девелоперских проектов, и в то же время защитить интересы граждан, - заявил Евгений Лебедев. – Была достигнута договоренность о проведении дополнительных встреч и согласований по всем проблемным темам. Вместе с главой администрации будем держать их на контроле".

Также  по обращению с вопросом о ремонте асфальтового покрытия в детском саду на улице Комарова были даны разъяснения, что работы будут проведены по проекту "Вам решать!" в следующем году. По теме строительства дороги-дублера проспекта Ленина предоставлена информация, что проект планировки территории под строительство дублера будет разработан к августу 2025 года.

Кроме того, в рамках рабочей поездки депутат с главой района посетил объекты образования и культуры, где в течение 2024 года были проведены ремонтные работы. "Партийный десант" побывал в модельной библиотеке и нескольких школах. 

Библиотека "Центр семейного чтения" была открыта в октябре этого года после модернизации. Услугами районной модельной библиотеки ежегодно пользуются почти 80 тысяч читателей.  Переоборудование по модельному стандарту было проведено за счет областного бюджета, а на капремонт выделены средства муниципалитета – всего 20 млн рублей. 

"На эти средства были проведены ремонтные работы, закуплена мебель, компьютеры, интерактивные панели, МФУ, значительно пополнены библиотечные фонды. В результате библиотека превратилась в современный "Центр семейного чтения", - отметил Евгений Лебедев по итогам осмотра и общения с руководством и специалистами библиотеки. 

В школе №123 был проведен комплексный капитальный ремонт, завершившийся в 2020 году. В образовательной организации большое внимание уделяется патриотической работе: создан отряд "Юнармии", открыт музей истории специальной военной операции. Благоустройство территории школы продолжается. По проекту "Вам решать!" в 2024 году построена спортплощадка, на эти цели выделено около 4 млн рублей.

Также депутат Госдумы и глава района побывали в школе №160 на улице Адмирала Нахимова. В учебном заведении регулярно проводятся текущие ремонты, приобретается цифровое оборудование, действует беспроводной интернет. В этом году по проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!" был отремонтирован спортивный зал.

Напомним, в Нижегородской области проходит традиционная Декада приемов граждан, приуроченная ко дню создания партии "Единая Россия". Со своими вопросами нижегородцы могут обратиться в Штаб общественной поддержки, региональную и местные общественные приемные "Единой России", депутатские центры, приемные депутатов партийной фракции Законодательного собрания Нижегородской области, депутатских объединений партии представительных органов муниципальных образований области. 

Работа с обращениями граждан – важнейшее направление общепартийной работы, и на основе многих обращений и предложений, поступивших в приемные, была сформирована народная программа "Единой России".

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Теги:
Евгений Лебедев Единая Россия
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