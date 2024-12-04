Выставка современного искусства из коллекции семьи Седых открылась в Выксе Культура и отдых

Фото: ОМК, Юлия Шмелева

В Музее истории Выксунского металлургического завода 2 декабря состоялось открытие нового выставочного цикла — "Путевые заметки". На выставке представлены избранные произведения из частной коллекции Ирины и Анатолия Седых. Экспозиция позволит широкой публике впервые познакомиться с коллекцией и увидеть часть собрания, посвященную современным авторам.

Проект развернется в четырех последовательных частях, предоставляя жителям города возможность на протяжении полутора лет изучать произведения ключевых современных художников. Первая часть цикла — "Путевые заметки. Дорога" — задает единую сюжетную линию, объединяя работы классиков современного искусства и молодых авторов. На выставке представлены произведения Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Олега Васильева, Юрия Злотникова, Ивана Чуйкова, Лизы Бобковой, Леонида Тишкова, Аси Заславской, Саяна Байгалиева и других. Куратором выставочного проекта выступила Моника Норс.

Цикл "Путевые заметки" исследует коллекцию как процесс и путь, показывая ее в развитии, без стремления к завершенности. В каждой экспозиции цикла будут представлены разные работы из собрания, за исключением одного произведения, которое повторится в первой и в заключительной выставках, создавая закольцованную драматургию проекта.

"Дорога — это метафора не только коллекционирования, но и жизни любого человека, полной непредсказуемых маршрутов. Мы предлагаем зрителю рассмотреть представленные произведения одновременно и как отдельные художественные высказывания, и как важные, связанные между собой этапы пути коллекционера. Собранные на выставке работы предлагают задуматься о том, в чем смысл движения вперед как такового и что значит находиться в дороге", —отметила куратор цикла "Путевые заметки" Моника Норс.

Коллекция семьи Седых начала формироваться в 1990-е годы, и за три десятилетия выросла до более чем 1000 работ, в числе которых живопись, скульптура, графика, фотография и инсталляция. В ее основе — отечественное современное искусство второй половины ХХ – начала XXI века, наряду с произведениями классиков второй половины XIX – начала ХХ века: Константина Маковского, Василия Поленова, Константина Коровина, Петра Кончаловского и других. Основной принцип формирования собрания — открытость новому и готовность к поиску неожиданных сюжетных линий в развитии искусства. Первый публичный показ коллекции состоялся в Выксе, подчеркивая связь с городом и его культурным развитием.

"На протяжении тридцати лет мы собираем коллекцию, всматриваясь в то, как российские художники раскрывают темы времени, памяти и самоидентичности. Для нас важно, что именно в Выксе коллекция впервые станет доступна для широкой аудитории. Этот проект дает жителям возможность познакомиться с работами ключевых фигур российского искусства, в чьих произведениях можно увидеть и переосмыслить себя. Проект будет длиться полтора года и три раза сменит экспозицию, а вокруг будет выстроена большая публичная программа", — отметила на открытии выставки председатель попечительского совета благотворительного фонда "ОМК-Участие" и коллекционер Ирина Седых.

0+. Билеты можно приобрести на сайте Музея ВМЗ.