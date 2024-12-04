Двух пенсионеров жестоко убили в Сарове Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В городе Саров в одной из квартир дома по проспекту Ленина 4 декабря были обнаружены тела двух пенсионеров с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Согласно информации, 78-летний мужчина погиб от многочисленных ножевых ранений. У 77-летней женщины отсекли голову.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

На месте происшествия работают опытные следователи и следователи-криминалисты регионального СУ СК и сотрудники полиции, которые проводят осмотр места происшествия, назначают экспертизы, допрашивают свидетелей.

Правоохранителям предстоит установить лиц, причастных к совершению данного преступления.