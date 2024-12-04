Новые спортивные объекты Нижегородской области
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
05 декабря 2024 07:34  [132] Двух пенсионеров жестоко убили в Сарове
04 декабря 2024 13:38  [369] Ещё семерых мигрантов со стройки в Нижнем Новгороде выдворят из России
04 декабря 2024 08:54  [422] Почти 47 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам на прошедшей неделе
03 декабря 2024 09:07  [523] Почти килограмм метадона обнаружили полицейские у мигрантов в Сормове
03 декабря 2024 07:23  [1084] Трёхлетний мальчик погиб во время прогулки в детском саду в Верхних Печёрах
02 декабря 2024 15:36  [509] Руководителя нижегородского ООО "Прано Групп" подозревают в крупном мошенничестве
02 декабря 2024 10:57  [1188] Шесть человек пострадали в ДТП недалеко от Ждановского вечером 1 декабря
01 декабря 2024 15:09  [571] Нижегородку подозревают в противоправных действиях в отношении своего ребёнка
01 декабря 2024 14:23  [707] Водитель в Дзержинске переехал двух лежавших на дороге мужчин
01 декабря 2024 13:08  [1549] Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Нижнем Новгороде
Происшествия

Двух пенсионеров жестоко убили в Сарове

05 декабря 2024 07:34  [132] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В городе Саров в одной из квартир дома по проспекту Ленина 4 декабря были обнаружены тела двух пенсионеров с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Согласно информации, 78-летний мужчина погиб от многочисленных ножевых ранений. У 77-летней женщины отсекли голову.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

На месте происшествия работают опытные следователи и следователи-криминалисты регионального СУ СК и сотрудники полиции, которые проводят осмотр места происшествия, назначают экспертизы, допрашивают свидетелей.

Правоохранителям предстоит установить лиц, причастных к совершению данного преступления.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Саров СК РФ Убийство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Передвижной фестиваль Кино на службе Отчеству в Нижнем Новгороде
04 декабря 2024 10:38Передвижной фестиваль "Кино на службе Отчеству" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph