ФНС: поступление НДФЛ в бюджет выросло на 27%

По данным Федеральной налоговой службы России, к 1 ноября поступления от налога на доходы физических лиц в консолидированных бюджетах субъектов РФ превысили 6 триллионов рублей.
Как сообщают Известия, это на 27% больше показателей за аналогичный период 2023 года.
Отмечается, что основным фактором, способствующим увеличению поступлений по данной статье, является рост доходов россиян: за указанный период зарплаты выросли в среднем на 2,3%.
Ранее сообщалось, что Президент РФ подписал закон о налогообложении криптовалют.
Напомним также, что долги по налогам начнут списывать со счетов россиян автоматически.
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