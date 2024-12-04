ФНС: поступление НДФЛ в бюджет выросло на 27% Экономика

По данным Федеральной налоговой службы России, к 1 ноября поступления от налога на доходы физических лиц в консолидированных бюджетах субъектов РФ превысили 6 триллионов рублей.

Как сообщают Известия, это на 27% больше показателей за аналогичный период 2023 года.

Отмечается, что основным фактором, способствующим увеличению поступлений по данной статье, является рост доходов россиян: за указанный период зарплаты выросли в среднем на 2,3%.

Ранее сообщалось, что Президент РФ подписал закон о налогообложении криптовалют.

Напомним также, что долги по налогам начнут списывать со счетов россиян автоматически.