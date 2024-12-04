Концессионное соглашение по стадиону "Водник" могут заключить в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Концессионное соглашение по стадиону "Водник" могут заключить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители нижегородской мэрии, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Нижегородец обратил внимание губернатора Глеба Никитина на развитие массового спорта в регионе и попросил оказать содействие в ремонте стадиона "Водник".

Как рассказали представители администрации города, в настоящее время прорабатываются условия заключения концессионного соглашения, в том числе, с учетом поэтапной реконструкции объекта, а также комплексного решения благоустройства прилегающей территории стадиона "Водник".

Ранее сообщалось, что модель финансирования реконструкции стадиона "Водник" определяют в нижегородской мэрии.