Лучших специалистов в сфере закупок определили в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области подвели итоги пятого ежегодного конкурса "Лучший специалист в сфере закупок". Как уточнили в пресс-службе облправительства, конкурс организуют Минэкономразвития и министерство кадровой политики правительства региона. К участию приглашаются госслужащие, профессиональная деятельность которых связана с закупками товаров, работ, услуг в рамках контрактной системы в сфере закупок.

По итогам конкурса 2024 года победителем стала сотрудница администрации г.о Семёновский Татьяна Вихарева.

Второе мосто разделили Оксана Конышева (администрация г.о.г. Выкса), Наталья Баланова (администрация Сосновского муниципального округа), Ирина Никонова (МБУ "Центр обслуживания получателей бюджетных средств – образовательных учреждений").

На третьем месте оказались Наталья Храмова (администрация г.о. Навашинский) и Владимир Чувашов (администрация Дзержинска).

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов уточнил, что в этом году в конкурсе приняли участие более 80 человек, в основном - представители муниципалитетов.

"Каждый участник проявил себя очень достойно. Участники с самыми высокими результатами по традиции включены в Реестр лучших специалистов в сфере закупок Нижегородской области", - рассказал министр.

Министр кадровой политики правительства региона Екатерина Лебедева добавила, что специалист в сфере закупок – одна из наиболее востребованных профессий.

"Чтобы оставаться востребованными в этой области, важно учиться, и делать это непрерывно. В качестве инструмента обучения специалисты могут использовать возможности портала "Команда правительства", благодаря которому конкурс вышел в онлайн и стал площадкой для обмена опытом в сфере закупок", - сообщила она.

Победитель и призёры конкурса будут отмечены дипломами от правительства Нижегородской области. Кроме того, все конкурсанты получат именные сертификаты об участии.

СПРАВКА:

В Реестр лучших специалистов в сфере закупок Нижегородской области в 2024 году включены Татьяна Вихарева, Оксана Конышева, Наталья Баланова, Ирина Никонова, Наталья Храмова, Владимир Чувашов, Ксения Большевская, Анна Рогожина, Валерия Телегина, Любовь Иванова, Ольга Костина, Любовь Завражнова, Светлана Гнусарькова, Наталья Иванова, Гульнара Шепелева, Елена Панюшкина, Мария Рощина, Любовь Яшина, Татьяна Спивакова.