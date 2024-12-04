Россияне могут направить почти 22 трлн рублей на покупку жилья после 2027 года

Около 22 трлн рублей может быть направлено на покупку жилья после 2027 года, сообщает ТАСС.
Согласно информации, такую сумму граждане РФ могут направить на приобретение недвижимости с депозитов, в случае снижения ключевой ставки Банка России.
Эксперты уже прогнозируют, что порядка 43% от общего объема вкладов физлиц могут быть инвестированы в покупку жилья.
Ранее сообщалось, что строительство жилья для более 10 тыс. человек планируется в Нижнем Новгороде.
Напомним также, что эксперты спрогнозировали снижение цен на вторичное жилье.
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