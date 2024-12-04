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Происшествия

Средняя взятка в Нижегородской области достигла 1,1 млн рублей

05 декабря 2024 14:56  [123] Происшествия

Средняя взятка в Нижегородской области по делам Следственного комитета составила 1,1 млн рублей в 2024 году. Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", такие данные привел заместитель руководителя СУ СКР по Нижегородской области, полковник юстиции Александр Дыньков на пресс-конференции 5 декабря. 

По его словам, около 70% коррупционных преступлений совершают мужчины и 30% - женщины. 

"Что касается среднего размера взятки, то он остается примерно на одном уровне за последнее время. Взятки чаще всего дают наличными деньгами и с помощью денежных переводов, реже бывают взятки имущественного характера, например, стройматериалами. По делу взяткой стройматериалами у нас было громкое дело- была осуждена экс-министр социальной политики Нижегородской области", - рассказал Дыньков. 

Александр Дыньков добавил, что случаи взяточничества чаще всего фиксируются в сфере строительства, образования, промышленности.

"В сфере оборонно-промышленного комплекса были случаи откатов за заключение контрактов. Если говорить о категории взяткодателей, то чаще всего дают взятки коммерсанты, которые хотели получить выгоду от противоправной деятельности должностных лиц", - сказал Александр Дыньков.

Ранее сообщалось, что главный инженер управления архитектуры Выксы попался на взятке.

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Теги:
Взятки Следственное управление
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