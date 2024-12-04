Более семи тысяч подарков за храбрость передали маленьким пациентам в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Сегодня, в День волонтёра, в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу передали "коробки храбрости", наполненные игрушками, конструкторами, развивающими играми, наборами для творчества и книгами. Вместе с волонтерами "Единой России" и "Молодой Гвардии" их вручили депутат Государственной Думы Роман Любарский и региональный координатор партпроекта "Здоровое будущее", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов.

"Очень хорошая светлая акция. В Нижегородской области она проходит уже четвертый год. В этом году в ней приняли участие почти пять тысяч жителей. Сегодня в детскую областную больницу передали более семи тысяч подарков. Также "коробки храбрости" развезли в другие медучреждения региона. Никто из детей, которые проходят лечение, не останется без подарка", - сказал Роман Любарский.

Благотворительная акция "Коробка храбрости" по сбору подарков детям, которые проходят лечение в медицинских учреждениях, ежегодно объединяет тысячи самых разных людей по всему региону. В ней принимают участие депутаты, активисты и сторонники партии, сотрудники различных предприятий и учреждений, представители общественных организаций и просто неравнодушные жители. С большим желанием поддержать своих ровесников собрали подарки и юные нижегородцы – воспитанники детских садов и учащиеся школ.

"Символично, что именно в День волонтера мы передаем эти собранные тысячами неравнодушных людей "коробки храбрости". Каждый раз видим большой теплый отклик от этой акции, потому что мы делаем это от чистого сердца для наших детей. И в ее продолжение приглашаю всех желающих поучаствовать в нашей тоже традиционной новогодней акции – поддержать детей, которые вынуждены будут встречать праздник в больнице. И чтобы им было не так грустно, мы передадим для них сладкие подарки и игрушки", - поделился Юрий Балашов.

В этом году было собрано более 16 тысяч "призов за смелость", из которых почти половину передали в областную больницу, где проходят лечение сотни ребят со всего региона. В учреждении 20 отделений, на стационарном лечении здесь постоянно находятся от 500 до 600 детей, кроме того, ежедневно 600-700 – посещают поликлинику.

"Эта акция очень востребована у наших маленьких пациентов. Конечно, находясь в больнице дети испытывают стресс, им страшно. Многие наши процедуры болезненны, но необходимы. И когда в конце процедуры ребенок получает игрушку, подарок, негатив от неприятных ощущений проходит и у ребенка появляется радость в глазах, а некоторые даже хотят вернуться на процедуру", - рассказала заместитель главного врача больницы по консультативно-диагностической помощи Нина Смерикова.

Также депутаты смогли оценить масштабы и качество проведенных работ в уже обновленном консультативно-диагностическом центре больницы. Общая площадь ремонта данного здания – более 5 700 квадратных метров.

"Сегодня мы посетили здание поликлиники областной больницы, в котором созданы все условия и для работы врачей, и для комфорта пациентов. Здравоохранение, безусловно, один из самых важнейших приоритетов народной программы партии. И этому направлению уделяется очень большое внимание – это капитальный ремонт медицинских учреждений и строительство новых объектов, укрепление их материально- технической базы. Меняется не только облик учреждений, но и качество медицинской помощи выходит на новый современный уровень", - отметил Роман Любарский.

Крупномасштабная программа модернизации медучреждения предусматривает капитальный ремонт восьми лечебных корпусов и еще нескольких зданий, а также оснащение современным оборудованием и внедрение инновационных технологий. Проект реализуется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Напомним, традиционную благотворительную акцию "Коробка храбрости" ежегодно проводит Центр поддержки гражданских инициатив сторонников "Единой России". Активную поддержку в проведении акции оказал Штаб общественной поддержки партии. Развитие системы здравоохранения является приоритетным направлением в реализации народной программы партии "Единая Россия". Инициативы по развитию здравоохранения, качества и доступности медицинских услуг вошли в блок "Здоровье человека" народной программы партии.