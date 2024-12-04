Каждый четвертый нижегородец по итогам 2024 года обладает финансовой "подушкой безопасности" Экономика

Каждый четвертый нижегородец по итогам 2024 года обладает финансовой "подушкой безопасности". Такие данные приводятся в опубликованном исследовании "ПСБ. Благосостояние", которое оценивает финансовое благосостояние россиян в уходящем году.

Первое место в рейтинге занимает Воронежская область. Три четверти жителей этого региона имеют жилье, у более чем половины открыты вкладах в банках, а еще почти 30% воронежцев занимаются инвестированием.

На втором месте Москва - в столице России более 70% граждан либо вовсе не имеют кредитов, либо обслуживают только один займ. Москвичи умело управляют своей долговой нагрузкой и в большинстве своем тратят на выплаты менее 30% доходов.

Третье место среди лидеров по финансовой грамотности заняла Нижегородская область. У каждого четвертого нижегородца есть финансовая "подушка безопасности", которой хватит как минимум на полгода.

Также отмечается, что доходы выросли в пределах 10% у каждого третьего участника исследования, у каждого восьмого - на 30%, еще 4% смогли увеличить доходы на 50%, а 1% - вдвое. В общей сложности доходы в 2024 году выросли у 46% россиян против 38% в 2023 году. Еще у 42% опрошенных благосостояние осталось на уровне прошлого года.