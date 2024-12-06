Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 декабря 2024 16:25  [312] Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода прокомментировала затопление квартир в доме №37 на Фучика
08 декабря 2024 14:26  [274] Нижегородскому Центру военно-патриотического воспитания присвоили имя Героя СВО Максима Настина
08 декабря 2024 13:43  [283] Школу на 675 мест достроили в Анкудиновке Нижегородской области по нацпроекту
08 декабря 2024 10:29  [337] Новогодняя площадка откроется на Нижегородской ярмарке 28 декабря
07 декабря 2024 18:12  [528] Жильцы дома на улице Фучика в Нижнем Новгороде возвращаются в свои квартиры
07 декабря 2024 15:45  [506] Вечный огонь снова зажгли в Арзамасе после масштабной реконструкции мемориала
07 декабря 2024 15:07  [430] Выставочный зал музея истории АО "АПЗ" обновился после ремонта
07 декабря 2024 13:04  [460] Премии в области медицинской науки учреждены в России
07 декабря 2024 12:28  [573] Дефицит кадров в муниципальных дорожных предприятиях Нижнего Новгорода составляет 45%
07 декабря 2024 10:53  [445] Ещё 6 нижегородских муниципалитетов получили оценки по итогам реализации нацпроектов в 2024 году
Общество

От зависимости до проблем со здоровьем: почему гаджеты у детей потребовали отобрать

06 декабря 2024 10:47  [513] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 5 декабря выступил на пленарном заседании VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования. Он заявил, что родителям следует ограничить использование детьми телефонов и планшетов. В частности, он назвал злом распространённую ситуацию, когда матери суют своему чаду в коляску планшет с мультиками, лишь бы тот не мешал и молчал. Это приводит к гиперактивности и синдрому дефицита внимания.

По мнению Кравцова, родители должны больше времени уделять детям и общаться с ними. Он назвал эту тему вызовом для государства, и если на него не реагировать, то, количество детей "с отклонениями от нормы" будет увеличиваться.

Телеканал "360" в беседе с детским психологом Ириной Покусаевой выяснил, стоит ли в этот вопрос вмешиваться государству, или решать должны всё-таки родители.

Психолог однозначно выступила против гаджетов в руках у меленьких детей, поскольку зачастую родители не контролируют ситуацию. По мнению специалиста, впоследствии это может перерасти в зависимость, с которой придётся уже бороться при помощи врачей.

"Опять же, для чего мы даём? Если посмотреть мультфильм, который длится пять-семь минут, как это было в советское время, то можно дать лет с трёх. Если же, как сейчас дети, например, могут полтора-два часа сидеть в гаджетах, то это недопустимо, и это даже в шесть-семь лет перебор", - подчеркнула Ирина Покусаева.

По её словам, необходимо вести работу с родителями, причём очень серьёзную. В качестве примера она привела ситуацию с квадроберами, в которую вмешалось государство.

"И это правильно, потому что неадекватно, и, слава богу, всё затихло. И в ситуации с планшетами и гаджетами нужно вести разъяснительную работу", - заявила психолог.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Интернет Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph