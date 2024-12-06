От зависимости до проблем со здоровьем: почему гаджеты у детей потребовали отобрать Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 5 декабря выступил на пленарном заседании VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования. Он заявил, что родителям следует ограничить использование детьми телефонов и планшетов. В частности, он назвал злом распространённую ситуацию, когда матери суют своему чаду в коляску планшет с мультиками, лишь бы тот не мешал и молчал. Это приводит к гиперактивности и синдрому дефицита внимания.

По мнению Кравцова, родители должны больше времени уделять детям и общаться с ними. Он назвал эту тему вызовом для государства, и если на него не реагировать, то, количество детей "с отклонениями от нормы" будет увеличиваться. Телеканал "360" в беседе с детским психологом Ириной Покусаевой выяснил, стоит ли в этот вопрос вмешиваться государству, или решать должны всё-таки родители.

Психолог однозначно выступила против гаджетов в руках у меленьких детей, поскольку зачастую родители не контролируют ситуацию. По мнению специалиста, впоследствии это может перерасти в зависимость, с которой придётся уже бороться при помощи врачей.

"Опять же, для чего мы даём? Если посмотреть мультфильм, который длится пять-семь минут, как это было в советское время, то можно дать лет с трёх. Если же, как сейчас дети, например, могут полтора-два часа сидеть в гаджетах, то это недопустимо, и это даже в шесть-семь лет перебор", - подчеркнула Ирина Покусаева.

По её словам, необходимо вести работу с родителями, причём очень серьёзную. В качестве примера она привела ситуацию с квадроберами, в которую вмешалось государство.

"И это правильно, потому что неадекватно, и, слава богу, всё затихло. И в ситуации с планшетами и гаджетами нужно вести разъяснительную работу", - заявила психолог.