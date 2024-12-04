Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 декабря 2024 12:42  [38] Движение троллейбусов №13 приостановят в Нижнем Новгороде до 16 декабря
06 декабря 2024 12:23  [67] Лучшие сварщики Нижегородской области работают в "Теплоэнерго"
06 декабря 2024 11:36  [122] Юные нижегородцы узнают об основах кибербезопасности
06 декабря 2024 11:25  [105] Приложение "Госуслуги.Дом" используют более 172 тысяч нижегородцев
06 декабря 2024 11:02  [156] Двухэтажный ресторан построят на площади Сенной в Нижнем Новгороде
06 декабря 2024 10:47  [127] От зависимости до проблем со здоровьем: почему гаджеты у детей потребовали отобрать
06 декабря 2024 10:23  [140] Число офлайн-платежей смартфонами за январь-ноябрь выросло в России в 2,5 раза
06 декабря 2024 09:58  [170] Владимир Путин дал старт Всероссийской акции "Ёлка желаний"
06 декабря 2024 08:32  [231] Минздрав намерен изменить порядок формирования больничных с 1 сентября 2025 года
06 декабря 2024 07:59  [185] Нижегородцы могут бесплатно отправить участникам СВО посылки к Новому году
Общество

Юные нижегородцы узнают об основах кибербезопасности

06 декабря 2024 11:36  [122] Общество

Новый Центр кибербезопасности открылся в городе профессий КидБург в Нижнем Новгороде.

Как рассказали организаторы, в новом Центре юные нижегородцы смогут познакомиться с профессиями специалиста по кибербезопасности и офицера информационной безопасности. Это особенно актуально в наступившем веке цифровизации, когда дети должны получать базовые навыки защиты компьютера от различных сетевых угроз и обладать умением распознавать ненадежный контент.

Маленьких нижегородцев научат правилам поведения в интернете, а также расскажут о методах защиты личных данных.

Созданием Центра занималась команда профессионалов. Информацию сделали максимально доступной и усваиваемой для детей.  

Как отмечают эксперты, профессия специалиста по кибербезопасности станет одной из самых востребованных уже в недалеком будущем. Запрос на таких специалистов на рынке труда уже есть, и он будет только расти.

До нового года аналогичные Центры кибербезопасности откроются еще в пяти российских городах - Новосибирске, Краснодаре, Ярославле, Воронеже и Зеленограде.

6+

 

 

 

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Дети
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Передвижной фестиваль Кино на службе Отчеству в Нижнем Новгороде
04 декабря 2024 10:38Передвижной фестиваль "Кино на службе Отчеству" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph