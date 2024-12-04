Юные нижегородцы узнают об основах кибербезопасности Общество

Новый Центр кибербезопасности открылся в городе профессий КидБург в Нижнем Новгороде.

Как рассказали организаторы, в новом Центре юные нижегородцы смогут познакомиться с профессиями специалиста по кибербезопасности и офицера информационной безопасности. Это особенно актуально в наступившем веке цифровизации, когда дети должны получать базовые навыки защиты компьютера от различных сетевых угроз и обладать умением распознавать ненадежный контент.

Маленьких нижегородцев научат правилам поведения в интернете, а также расскажут о методах защиты личных данных.

Созданием Центра занималась команда профессионалов. Информацию сделали максимально доступной и усваиваемой для детей.

Как отмечают эксперты, профессия специалиста по кибербезопасности станет одной из самых востребованных уже в недалеком будущем. Запрос на таких специалистов на рынке труда уже есть, и он будет только расти.

До нового года аналогичные Центры кибербезопасности откроются еще в пяти российских городах - Новосибирске, Краснодаре, Ярославле, Воронеже и Зеленограде.

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