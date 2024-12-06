НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию Павла Солодкого

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НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию Уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павла Солодкого.
Тема интернет-конференции: "Итоги года. Обеспечение защиты прав предпринимателей в Нижегородской области. Взаимодействие с государственными институтами".
В рамках интернет-конференции Уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий ответит на вопросы читателей о защите прав предпринимателей, подведет итоги работы ведомства в 2024 году и поделится планами на 2025-й.
Вопросы принимаются до 20 декабря по ссылке.
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