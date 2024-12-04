Лучшие сварщики Нижегородской области работают в "Теплоэнерго" Общество

Работники АО "Теплоэнерго" получили призовые места на областном смотре-конкурсе профессионального мастерства среди предприятий ЖКХ Нижегородской области. Электрогазосварщик 6 разряда АО «Теплоэнерго» Сергей Потапенко занял первое место. В специальной номинации "Лучший молодой профессионал" победил электрогазосварщик 5 разряда АО "Теплоэнерго" Александр Балбуцкий.

Ежегодный областной смотр-конкурс профессионального мастерства среди предприятий ЖКХ Нижегородской области традиционно прошел на базе Ресурсного Центра ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства". Организаторами выступили региональное министерство энергетики и ЖКХ и Областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения.

Электрогазосварщики - представители коммунальных предприятий Нижегородской области - соревновались за право стать лучшим в два этапа. Первый этап включал в себя тестирование по теории сварки. На втором этапе проверялись практические навыки. Участникам необходимо было собрать и сварить стальные трубы электродуговой и газовой сваркой, а также выполнить неповоротные стыки труб под углом 45 градусов.

Отметим, что на прошедшем в ноябре областном конкурсе профмастерства среди электромонтеров сотрудник АО "Теплоэнерго" Алексей Панишев занял первое место.

Напомним, АО "Теплоэнерго" с 2019 года ежегодно проводит внутренние соревнования "Лучший в профессии" среди представителей 16 ключевых для компании рабочих специальностей. Работники, занявшие призовые места в каждой из номинаций, в течение года получают надбавки к заработной плате. Победители награждаются на торжественном мероприятии в честь Дня энергетика.