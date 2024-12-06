Нижегородские власти согласовали 17 участков под инвестпроекты на 4,4 млрд рублей Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона согласовал 17 заявок на выделение земельных участков в Нижегородской области 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона

Так, были согласованы участки под предприятие по производству поливинилхлоридной крошки в Дзержинске для ООО "Металл Строй", (объем инвестиций – 242 млн рублей), для ООО "Континент Электротехсервис" под складской комплекс для хранения электротехнической продукции в Балахне стоимостью 60 млн рублей, для ООО "Лаборатория полиуретановых изделий" под завод полиуретановых и пластиковых изделий на улице Заслонова в Нижнем Новгороде (объем инвестиций - 115 млн рублей), а также для ООО "Гекон СТ" под строительство складского комплекса готовой продукции и сырья в Богородске за 118,9 млн рублей.

"Инвесторы намерены создать более 500 новых рабочих мест и вложить в общей сумме более 4,4 млрд рублей", - рассказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Кроме того, совет одобрил выделение участка в Автозаводском районе для ООО "Геосинтез Групп", которое планирует построить производственно-складской комплекс по выпуску металлоконструкций.

"Объем инвестиций в проект составляет 120 млн рублей. Наши специалисты помогли компании подобрать участок, подготовить документы для подачи заявки на совет и проконсультировали по мерам господдержки. Поддержка инвестора со стороны Корпорации развития региона будет продолжена вплоть до ввода предприятия в эксплуатацию", - сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Кроме того, согласован проект ООО "1-Лайфтэк" по строительству детско-юношеской спортивно-тренировочной базы в деревне Оскордино в Городецком муниципальном округа с объемом инвестиций в 170 млн рублей - и другие.

Напомним, две компании направят на реализацию своих проектов в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске 20 млрд рублей.