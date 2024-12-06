Гордума направит допсредства на строительство детсада по улице Дальней в Нижнем Новгороде Общество

В городской Думе Нижнего Новгорода состоялось очередное заседание постоянной комиссии по социальной политике под председательством Инны Ванькиной.

По итогам рассмотрения информации департамента финансов администрации Нижнего Новгорода депутаты приняли предложенные изменения в городской бюджет. Корректировку рассмотрят на заседании Думы 12 декабря.

Предполагается увеличение доходной и расходной частей бюджета в 2025 году почти на 266 млн руб. и в 2026 году - на 120,5 млн руб. Средства межбюджетных трансфертов планируется направить на реализацию муниципальной программы "Развитие образования в городе Нижнем Новгороде" в части строительства детского сада на 200 мест на улице Дальней Нижегородского района.

В ходе заседания члены комиссии также оценили деятельность центров образовательного цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в школах №89 и №146, открытых в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". По данным городского департамента образования, в 2024-2025 учебном году в первой школе обучается 362 ребенка, во второй - 119 детей. В "Точках роста" оборудованы кабинеты проектной деятельности, функционируют объединения дополнительного образования технической, социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленности. Педагоги используют современное оборудование в рамках реализации 26 программ дополнительного образования (скретч-программирование, виртуальная реальность, программирование Roblox, основы инженерной графики, шашки и шахматы, 3D-моделирование, медиатехнологии). При этом 100% обучающихся охвачены внеурочной деятельностью и дополнительным образованием.

"Участие в проекте "Точка роста" стало настоящим прорывом для двух нижегородских школ. Конечно, хочется, чтобы подобных школ было гораздо больше. Но нам показан эталон, как должны выглядеть современные кабинеты технологии, как преподавать детям робототехнику. Мы видим путь, куда двигаться, и имеем понимание, что от оснащения образовательного процесса зависит его качество", - отметила Инна Ванькина.

Согласно отчету департамента физической культуры и спорта, основные результаты работы за текущий год в части организации спортплощадок в городской черте таковы. В настоящее время в ведении МАУ "Муниципальный центр спортивных объектов и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" находится 179 объектов. В течение года шесть площадок были модернизированы, на 92-х - проведены текущие ремонтные работы. Кроме того, обустроены две новых комплексных спортивных площадки на улице Богородского и проспекте Кораблестроителей и скейтпарк в пос. Новинки. В плане следующего года – обновление еще 21 площадки. Мероприятия проекта "Спорт в каждый двор", реализуемого в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", проводятся на 40 городских площадках. В 2024 году организовано 1785 бесплатных тренировок с охватом свыше 17 тысяч человек.

Также депутаты заслушали доклад о работе департамента культуры. В рамках Года семьи, который Нижний Новгород провел в статусе Культурной столицы, подведомственными учреждениями было организовано более 2000 мероприятий. Наиболее крупными из них стали всероссийский культурно-просветительский проект "Детство", всероссийский фестиваль "Комедiя-ФЕСТ", фестиваль молодежных культур "Рупор", марафон "Культура: Погружение", празднование Дня города, фестиваль "Осень в Швейцарии. Золотая коллекция". Кроме того, в 2024 году состоялось открытие ряда обновленных культурных объектов, таких как Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко, Государственный литературно-мемориальный музея Н.А. Добролюбова, модельная библиотека семейного чтения в Ленинском районе города.

Отдельной темой заседания стала готовность Нижнего Новгорода к празднованию Нового года. Основные мероприятия в рамках юбилейного благотворительного фестиваля "Горьковская елка" пройдут в 55 учреждениях культуры в период с 23 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Их будет порядка 75 с охватом в 3500 человек - детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, детей-сирот, а также детей-участников СВО. Центральной локацией станет площадь Маркина, где состоится "Горьковская ярмарка".

"Заседания комиссии по соцполитике всегда посвящены животрепещущим темам, и в преддверии Нового года мы особое внимание уделили фестивалю "Горьковская Елка", ставшему доброй нижегородской традицией. Организаторы обещают нам очень яркие события. Поэтому предлагаю всем жителям города следить за программой и участвовать во всех активностях. Верю, что новогодние праздники мы встретим в отличном настроении, и все подготовленные мероприятия нам понравятся", - поделилась мнением Инна Ванькина.

На заседании депутаты рассмотрели вопросы корректировки ряда муниципальных нормативных актов с целью их приведения в соответствие с федеральным и региональным законодательством, а также утвердили план и график работы комиссии на I полугодие 2025 года.