Новые спортивные объекты Нижегородской области
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 декабря 2024 16:25  [315] Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода прокомментировала затопление квартир в доме №37 на Фучика
08 декабря 2024 14:26  [275] Нижегородскому Центру военно-патриотического воспитания присвоили имя Героя СВО Максима Настина
08 декабря 2024 13:43  [284] Школу на 675 мест достроили в Анкудиновке Нижегородской области по нацпроекту
08 декабря 2024 10:29  [338] Новогодняя площадка откроется на Нижегородской ярмарке 28 декабря
07 декабря 2024 18:12  [530] Жильцы дома на улице Фучика в Нижнем Новгороде возвращаются в свои квартиры
07 декабря 2024 15:45  [507] Вечный огонь снова зажгли в Арзамасе после масштабной реконструкции мемориала
07 декабря 2024 15:07  [430] Выставочный зал музея истории АО "АПЗ" обновился после ремонта
07 декабря 2024 13:04  [460] Премии в области медицинской науки учреждены в России
07 декабря 2024 12:28  [573] Дефицит кадров в муниципальных дорожных предприятиях Нижнего Новгорода составляет 45%
07 декабря 2024 10:53  [445] Ещё 6 нижегородских муниципалитетов получили оценки по итогам реализации нацпроектов в 2024 году
Общество

Лекция Тины Канделаки для участников нижегородских лидерских проектов прошла в КУПНО

06 декабря 2024 16:49  [489] Общество

Фото: пресс-служба проекта "Лидеры Нижегородской области"

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО) прошла лекция российской журналистки, телеведущей, продюсера и общественного деятеля Тины Канделаки на тему "Личный бренд". Об этом сообщает пресс-служба проекта "Лидеры Нижегородской области".

Также состоялся открытый диалог Тины Канделаки с ТОП-200 активных участниц образовательной программы "Женское лидерство" и ТОП-50 победителей молодежного проекта "Лидеры Нижегородской области". Во встрече приняла участие министр кадровой политики правительства Нижегородской области Екатерина Лебедева.

Тина Канделаки поздравила присутствующих с Днем волонтера.

"Активизм – это то, что двигает любые инициативы вперед. Это основа любого развития. В наше время те, кто может проявлять социальную  небезразличность, берут на себя огромную ответственность. И если мы хотим, чтобы этот мир зависел от нас, то мы должны быть и добровольцами, и активистами", - подчеркнула она.

В ходе лекции Тина Канделаки рассказала про практические основы личного и командного брендинга, разработку стратегии позиционирования, эффективных коммуникационных стратегиях и долгосрочном планировании.

По словам телеведущей, она очень любит Нижний Новгород и регулярно приезжает сюда на отдых.

"Город просто шикарно выглядит. Он очень изменился. Я всегда всем советую привозить в Нижний Новгород детей. Те экскурсии, которые здесь есть, религиозный и архитектурный туризм и, конечно, мой любимый зоопарк дают возможность полноценного отдыха с ребенком. Я много путешествовала, в том числе по работе, могу сравнить и понять, что такой культурной программы и доброжелательных людей нет нигде в мире", - сказала Тина Канделаки.

После лекции она ответила на вопросы участников. 

"Любому руководителю важен личный бренд и грамотное позиционирование в сфере медиа. Очень приятно, что в своем насыщенном графике Тина Канделаки нашла возможность поделиться своим колоссальным опытом в сфере построения личного бренда с участниками экосистемы лидерских проектов Нижегородской области и руководителями волонтерских организаций и объединений. Вдвойне приятно, что встреча состоялась в День добровольца. Наши волонтеры и участники всей экосистемы лидерских проектов регулярно помогают СВО. Уже сейчас их силами закуплено 25 транспортных средств для земляков, которые с оружием в руках отстаивают интересы страны", - отметила организатор встречи, руководитель лидерских проектов КУПНО Мария Самоделкина.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры КУПНО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph