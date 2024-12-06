Лекция Тины Канделаки для участников нижегородских лидерских проектов прошла в КУПНО Общество

Фото: пресс-служба проекта "Лидеры Нижегородской области"

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО) прошла лекция российской журналистки, телеведущей, продюсера и общественного деятеля Тины Канделаки на тему "Личный бренд". Об этом сообщает пресс-служба проекта "Лидеры Нижегородской области".

Также состоялся открытый диалог Тины Канделаки с ТОП-200 активных участниц образовательной программы "Женское лидерство" и ТОП-50 победителей молодежного проекта "Лидеры Нижегородской области". Во встрече приняла участие министр кадровой политики правительства Нижегородской области Екатерина Лебедева.

Тина Канделаки поздравила присутствующих с Днем волонтера.

"Активизм – это то, что двигает любые инициативы вперед. Это основа любого развития. В наше время те, кто может проявлять социальную небезразличность, берут на себя огромную ответственность. И если мы хотим, чтобы этот мир зависел от нас, то мы должны быть и добровольцами, и активистами", - подчеркнула она.

В ходе лекции Тина Канделаки рассказала про практические основы личного и командного брендинга, разработку стратегии позиционирования, эффективных коммуникационных стратегиях и долгосрочном планировании.

По словам телеведущей, она очень любит Нижний Новгород и регулярно приезжает сюда на отдых.

"Город просто шикарно выглядит. Он очень изменился. Я всегда всем советую привозить в Нижний Новгород детей. Те экскурсии, которые здесь есть, религиозный и архитектурный туризм и, конечно, мой любимый зоопарк дают возможность полноценного отдыха с ребенком. Я много путешествовала, в том числе по работе, могу сравнить и понять, что такой культурной программы и доброжелательных людей нет нигде в мире", - сказала Тина Канделаки.

После лекции она ответила на вопросы участников.

"Любому руководителю важен личный бренд и грамотное позиционирование в сфере медиа. Очень приятно, что в своем насыщенном графике Тина Канделаки нашла возможность поделиться своим колоссальным опытом в сфере построения личного бренда с участниками экосистемы лидерских проектов Нижегородской области и руководителями волонтерских организаций и объединений. Вдвойне приятно, что встреча состоялась в День добровольца. Наши волонтеры и участники всей экосистемы лидерских проектов регулярно помогают СВО. Уже сейчас их силами закуплено 25 транспортных средств для земляков, которые с оружием в руках отстаивают интересы страны", - отметила организатор встречи, руководитель лидерских проектов КУПНО Мария Самоделкина.