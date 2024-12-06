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Политика

Евгений Люлин: "Синергия регионов становится мощным инструментом для решения демографических вопросов"

06 декабря 2024 18:40  [431] Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Саранске 6 декабря прошло LXXIV заседание Ассоциации законодателей ПФО. Как сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания, его провел координатор Ассоциации, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин. Основными темами обсуждения стали поддержка молодых и многодетных семей, а также меры по увеличению продолжительности жизни граждан. В заседании также принял участие Полномочный представить Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

В ходе заседания участники обсудили лучшие практики, направленные на улучшение демографической ситуации в регионах ПФО. Рассматривались инициативы, такие как право на бесплатное ЭКО и диагностику репродуктивного здоровья по "Сертификату молодоженов" в Республике Чувашия, а также работа выездных реанимационных акушерских и детских бригад в Нижегородской области, Чувашии и Татарстане. Укрепление здоровья граждан было реализовано через различные программы, включая нормативы ГТО и акции "Беги герой!" и "Переплывем Волгу вместе".

Особое внимание было уделено социальной поддержке семей с детьми. В Нижегородской области размер ежемесячной выплаты к пенсии "Матерям-героиням" был увеличен в 10 раз — до 20 тысяч рублей, а выплаты для родителей многодетных семей, воспитавших десять и более детей, повысились с 2 до 15 тысяч рублей с 1 января 2025 года. Кроме того, ведется работа по предоставлению бесплатного горячего питания для обучающихся из многодетных семей в общеобразовательных организациях.

Также обсуждались инновационные медицинские проекты, такие как создание единого медицинского пространства в Нижегородской области "Квартал здоровья" и "Семейный квартал", а также школа профилактики когнитивных нарушений в Саратовской области и разработка плана по борьбе с болезнью Альцгеймера и деменцией в Мордовии.

Ассоциация подготовила предложения по модернизации учреждений социального обслуживания, совершенствованию процедуры предоставления социальных услуг, увеличению доступности метода ЭКО, а также популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни.

"Демографическая ситуация в России требует принятия системных мер. Сегодня мы обсудили существующие проблемы и выработали эффективные решения, учитывающие уникальные условия каждого региона. Важно не только увеличить финансовую помощь, но и развивать инфраструктуру, улучшать доступность медицинских услуг, а также активно вовлекать молодежь в социальные программы. Ассоциация законодателей Приволжского федерального округа объединила успешный опыт регионов и сформулировала ряд предложений, которые будут реализованы на федеральном уровне", - подчеркнул Евгений Люлин.

"Год семьи завершается, но поддержка семей с детьми продолжится: будут продлены материнский капитал, льготная ипотека и выплаты на третьего ребенка. С 2025 года стартуют новые национальные проекты, направленные на улучшение демографической ситуации и поддержку семей. В ПФО более 430 тысяч многодетных семей, и помимо федеральных программ действуют региональные меры поддержки, такие как выделение земли, обеспечение детей до шести лет лекарствами, бесплатное питание в школе и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Важно проводить разъяснительную работу для полноценного использования этих возможностей", - обратился к участникам заседания Игорь Комаров.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание ПФО
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