"Транснефть-Верхняя Волга" приняла участие в церемонии награждения победителей премии #МЫВМЕСТЕ Бизнес

Церемония награждения победителей и финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ состоялась в Москве 5 декабря. В мероприятии принял участие генеральный директор АО "Транснефть-Верхняя Волга" Александр Иванов.

Почетный диплом финалиста ему вручил председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.

"Транснефть-Верхняя Волга" вышла в финал премии в номинации "Ответственный бизнес" с проектом "Территория добра", в рамках которого компания уже не один десяток лет реализует благотворительные программы и волонтерские акции на территории всех 14 регионов своего присутствия. На счету компании свыше 700 добрых дел в более чем 50 населенных пунктах – ремонт и строительство социальных учреждений, школ и детских садов, приобретение медоборудования и лекарств для больниц и реабилитационных центров. Благодаря традиционно высокой вовлеченности компании в реализацию социальных инициатив, более 2000 ее сотрудников стали волонтерами.

Только за 2023 год поддержку получили свыше 40 учреждений социальной сферы, в том числе рязанская школа-интернат "Вера", которой была направлена помощь на приобретение мебели и оборудования, реабилитационный детский центр в Псковской области, нуждавшийся в оборудовании, нижегородская детская поликлиника №39, для которой было закуплено реабилитационное оборудование. Также поддержаны многие экологические инициативы, например, для заповедника "Большая Кокшага" в Марий Эл были обустроены экологические тропы для туристов.

К концу 2024 года эта цифра будет еще больше - свыше 50 проектов будет реализовано в рамках благотворительной программы. Награждение прошло в рамках форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, участниками которого стали лидеры социальных проектов, руководители благотворительных фондов, добровольцы и наставники, организаторы волонтёрского движения.