Новые спортивные объекты Нижегородской области
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
08 декабря 2024 11:38  [303] Нижегородский бизнес может получать и оплачивать экспортные счета на платформе “Мой экспорт”
07 декабря 2024 17:20  [452] "Конструктор экспортного контракта" стал доступен нижегородским предпринимателям
07 декабря 2024 13:47  [424] Более 300 предпринимателей из Нижегородской области приняли участие в форуме "Мой бизнес 360"
06 декабря 2024 17:42  [492] "Транснефть-Верхняя Волга" приняла участие в церемонии награждения победителей премии #МЫВМЕСТЕ
06 декабря 2024 16:07  [474] Собрание Ассоциации "ЭнергоИнновация" прошло на территории "РУМО"
06 декабря 2024 15:11  [519] Представители АПЗ приняли участие в Конгрессе молодых ученых в Сочи
06 декабря 2024 13:42  [504] Появился новый облачный сервис видеоконференций от "РТК-ЦОД"
06 декабря 2024 12:01  [617] НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию Павла Солодкого
05 декабря 2024 19:02  [621] Свыше 80 нижегородских предпринимателей приняли участие в Дне поставщика в сфере ИТ
05 декабря 2024 15:35  [593] Нижегородские подростки могут пройти бесплатный курс по написанию песен и пройти кастинг для молодых музыкантов в МТС Лейбл
Бизнес

"Транснефть-Верхняя Волга" приняла участие в церемонии награждения победителей премии #МЫВМЕСТЕ

06 декабря 2024 17:42  [492] Бизнес

Церемония награждения победителей и финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ состоялась в Москве 5 декабря. В мероприятии принял участие генеральный директор АО "Транснефть-Верхняя Волга" Александр Иванов. 

Почетный диплом финалиста ему вручил председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.

"Транснефть-Верхняя Волга" вышла в финал премии в номинации "Ответственный бизнес" с проектом "Территория добра", в рамках которого компания уже не один десяток лет реализует благотворительные программы и волонтерские акции на территории всех 14 регионов своего присутствия. На счету компании свыше 700 добрых дел в более чем 50 населенных пунктах – ремонт и строительство социальных учреждений, школ и детских садов, приобретение медоборудования и лекарств для больниц и реабилитационных центров. Благодаря традиционно высокой вовлеченности компании в реализацию социальных инициатив, более 2000 ее сотрудников стали волонтерами.

Только за 2023 год поддержку получили свыше 40 учреждений социальной сферы, в том числе рязанская школа-интернат "Вера", которой была направлена помощь на приобретение мебели и оборудования, реабилитационный детский центр в Псковской области, нуждавшийся в оборудовании, нижегородская детская поликлиника №39, для которой было закуплено реабилитационное оборудование. Также поддержаны многие экологические инициативы, например, для заповедника "Большая Кокшага" в Марий Эл были обустроены экологические тропы для туристов.

К концу 2024 года эта цифра будет еще больше - свыше 50 проектов будет реализовано в рамках благотворительной программы. Награждение прошло в рамках форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, участниками которого стали лидеры социальных проектов, руководители благотворительных фондов, добровольцы и наставники, организаторы волонтёрского движения.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph