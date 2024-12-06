Эксперт-мониторинг событий с 29 ноября по 6 декабря 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Трезвый и жёсткий прогноз на 2025 год", "Президент четко показал, что ему надоело смотреть как многие управленцы под видом реальной работы создают только её видимость", "Идеология Русской Мечты - Образ будущего".

Федеральная тема – Трезвый и жёсткий прогноз на 2025 год

Эксперт "Минин-центра", военный эксперт Первого канала, специалист по армиям стран НАТО, профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов считает, что ситуация в мире не просто накаляется – она полыхает красным всех датчиков, свидетельствующих о переходе к долгой фазе войны – войны, которой ещё не видел мир.

"Если верить таким классикам жанра, как А.И. Фурсов или же А.М. Ильницкий, получается, что в прошлый раз нечто подобное имело место в первой половине семнадцатого столетия. Тогда бушевала Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.). В результате был заключён Вестфальский мир. В некоторых городах Германии и Чехии население сократилось на 70%. А в Ганновере, согласно В. Мединскому, на какое-то время был даже узаконен каннибализм (!). Именно в ту эпоху мир перешёл от феодализма к капитализму, что, кстати, не было обусловлено никакими экономическими соображениями. Так, по А.И. Фурсову, уровень жизни крестьян начала XVII столетия был вновь достигнут только к концу XVIII. В свете вышеизложенного очевидно предположить, что кого-то устраивал именно такой расклад. И этот кто-то реально управляет процессами мира и войны на земле.

Сейчас оканчивается та самая фаза развития, которая началась в эпоху Вестфальского договора. Поэтому в наши двери ещё в 1914 году постучалась война. Хозяева положения намерены перейти к инклюзивному витку развития капитализма с максимальным отъёмом собственности, преображению всех работающих людей в быдло без родины, без родного языка (хватит упрощённого английского), без религии, серьёзного образования и даже пола. Кроме того, надо существенно сократить число людей, как это хладнокровно спрогнозировал фонд Мелинды и Билла Гейтса, а также Жак Аттали и ведуны из Института сложности Санта-Фе. В 2018 году они предложили лучшим экономистам и политикам западной части Света рассмотреть возможность антропологического перехода, то есть физиологическое разделение человечества на две разных ветви – господ и слуг. Это фактически высшая стадия развития фашизма. Однако за такой отталкивающий сценарий проголосовало не менее четверти собравшихся. Поэтому, когда мы сражаемся за нашу Россию, мы боремся именно с этим, то есть с фашистскими не-людями, которые, понимая, что мы как народ не годимся для создания расы подчинённых, просто сделали ставку на физическое устранение нас, на тотальный геноцид, который они уже проводят на Украине. Депутат Рады заявила на днях, что для компенсации военных потерь украинкам придётся рожать не менее пяти детей каждой.

На конец текущего года сложилась ситуация, при которой НАТО уже фактически участник конфронтации. Я не говорю только о наводчиках, разведчиках, спецназовцах и логистах. В дело вступили военнослужащие регулярных частей, что и объясняет затруднённое продвижение нашей армии. Везде – будь-то Времьевский выступ, Курахово, Волчанск или Курский прорыв – эфир забит французским, английским и польским языками. Наши враги воюют не просто за землю. Они уже поделили богатства этой щедрой украинской земли. Они владельцы её недр, её людей, её инфраструктуры и чернозёма. Они привезли на Украину БОПСы (бронебойные оперённые подкалиберные снаряды) с обеднённым ураном. Они и в грош не ставят наши жизни – более того, радуются и испытаниям своего нового оружия, и возможности тренировки своих солдат, и сокращению численности славянского населения.

Сейчас в задачи уходящего Байдена и идущего ему 20 января на смену Трампа входит подписание мирного договора по их сценарию: замораживание конфликта по ЛБС, перевооружение Украины, её вступление в ЕС и даже по некоторым данным выплата контрибуций (!) Россией Украине. Естественно мы не примем их условий. И разведпоездка Такера Карлсона, который вознамерился прощупать почву, интервьюируя С.В. Лаврова, им ничего не дала. Потому что их главной целью было и остаётся вытащить Россию за стол переговоров. На Западе бытует заблуждение, что Россия умеет выигрывать войны, но проигрывает дипломатические раунды.

Приход Дональда Трампа – не более, чем смена караула с учётом того, что к власти его и Джей Ди Вэнса привели представители ВПК – Питер Тиль из Кремниевой долины (кстати, открытый гей с зарегистрированным "браком"), Алекс Кар, генеральный директор фирмы Palantir (искусственный интеллект, технология распознавания образов), Эрик Шмидт из Google и многие другие "люди длинной воли" (данными поделился А.М. Ильницкий по материалам МО). Трамп никогда не откажется от насыщения Европы оружием. А следовательно, его нынешний мандат – продолжение предыдущего, в ходе которого он аннулировал большую часть контрольных механизмов за гонкой вооружений и вышел из ядерной сделки с Ираном. Он также поставил первое летальное оружие на Украину (ПТРК "Джэвелин"). Поэтому мир ждёт продолжение тяжелейшего перекраивания сфер влияния.

Борьба стала ещё более острой, так как, не выиграй американцы украинскую войну, им придётся оставить Европу. Так, например, считает советник Белого Дома Салливан. В этой связи можно прогнозировать ещё более упорные бои на южном направлении для восстановления границ Российской Федерации в Херсонской и Запорожской областях. События в районе Работино то подтверждают. Не менее острой обещает стать и кампания в Курской области, где уже сложили головы около 30 тысяч нацистов. Продавливание Часового Яра до Нового года откроет нам стратегический простор для занятия Константиновки, а потом и Краматорска со Славянском, так как Часов Яр стоит на господствующей высоте (224 м).

В случае если хунто-натовцы будут сопротивляться, Россия имеет право подключать ОДАБы и "Орешник". Именно поэтому стоит готовиться к расширению конфронтации на Ближнем Востоке. Проигрывая на одном фронте, противник идёт на горизонтальное разрастание ТВД в надежде, что у России не хватит возможностей вести битву на такой протяжённости".

Федеральная тема – Президент четко показал, что ему надоело смотреть как многие управленцы под видом реальной работы создают только её видимость

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин считает, что заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, проведённое президентом России Владимиром Путиным 5 декабря 2024 г., непосредственно связано с готовностью системы государственного управления к работе по задачам нового президентского цикла.

"Источником озабоченности В.В. Путина, в частности, стало то, что планы по разработке национальных проектов нового президентского цикла к 1 сентября не выполнены и теперь сдвигаются на конец декабря 2024 г. С другой стороны, поручение счётной палате проанализировать исполнение нацпроектов с 2019 по 2024 г. отражает нацеленность на бóльшую тщательность в оценке результатов работы по стратегическим целям. И планирование, и оценка результативности укладываются в формулу "сделать тут еще нужно гораздо больше, чем сделано". Действительно, упомянутая президентом России цифра о построенных и отремонтированных 10 000 медицинских учреждений первичного звена (фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории) при более тщательном рассмотрении встраивается в контекст того, что по данным переписи 2021 г. в России существует 155454 населённых пункта. Тогда получается, что отчёт в лучшем случае касается только 6,4% населённых пунктов, и возникает вопрос, когда строительство и ремонт охватит медицину первичного звена в оставшихся 93,6% населённых пунктов?

Владимир Путин обратил внимание не только на содержательность статистических показателей, но и на то, что "мнение граждан при реализации нацпроектов имеет ключевую роль". Этот акцент заседания отражает недавние уточнения перечня KPI глав субъектов Федерации, утверждённые 28.11.2024 Указом президента РФ "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности исполнительных органов субъектов РФ". В уточнённый перечень вошло 5 "социологических" показателей, отражающих общественное мнение (ранее был только один такой показатель): доверие к власти; удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом; удовлетворенность участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства; доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, а также условия для воспитания гармонично развитой, патриотической и социально ответственной личности.

О мерах по донастройке системы достижения стратегических целей свидетельствует также и замечание президента РФ о том, что национальные проекты не носят отраслевого или ведомственного характера, а должны приносить комплексный эффект для развития страны. Для достижения комплексного эффекта решено создать рабочую группу в рамках Совета по координации действий институтов развития с реализацией нацпроектов, которую возглавит председатель ВЭБ.РФ И. Шувалов, а войдет в нее финансово-экономический блок правительства. Основное назначение рабочей группы видится в том, чтобы найти баланс между монетаристскими мерами экономического роста и мерами развития реального сектора экономики. В целом, заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам позволяет заключить, что подготовка к новому президентскому циклу завершается, она опирается на критический анализ достигнутого, на новые механизмы координации отраслевых ответственных и на уточнённые методики оценки результативности".

Муниципальная тема – Идеология Русской Мечты - Образ будущего

Эксперт "Минин-центра", журналист, политолог, член Союза писателей России Валерий Киселёв отмечает, что в Нижнем Новгороде на площадке КУПНО, организованная региональным ОД Русской Мечты, Изборского клуба, прошла конференция на тему: "Идеология Русской Мечты – образ будущего", где обсуждались два ключевых вопроса: 1. Проект мировоззренческо-идеологического документа: «Дорожная карта Русской Мечты – Россия – Пятая империя – 2050 – Идеологии Движения". 2. Цивилизационные направления русского мировоззрения в современном практическом контексте: космизм, русская философия, евразийство, русская цивилизация.

Тема, как видно из сложных для обычных граждан терминов, научная, да и дискуссионная. Поэтому и собрались на конференцию философы, историки, политологи, общественные деятели, эксперты в области идеологии и мировоззрения, лидеры общественного мнения региона.

Насколько актуальна тема будущего России именно сегодня? Как отметил, открывая конференцию, координатор НРО Русская Мечта в Нижегородской области Алексей Орехов, общество в России находится сейчас в состоянии идеологической дихотомии. И это действительно так. Миллионы людей в стране просто не думают и не представляют, какое же будущее ждёт Россию, куда мы, как народ, вообще-то идём и стремимся.

Столетиями в России спорят между собой, мечтая о светлом будущем общей Родины, западники и славянофилы, красные и белые, либералы и патриоты. И не только спорили, доходило в итоге и до кровавых конфликтов. Да и внутри у этих направлений часто не было единства, особенно среди красных и белых.

Сергей Баранов, постоянный член Изборского клуба, к.социол.н., подробно рассказал о проекте "Русская мечта", в котором 11 разделов со множеством пунктов. Это и своего рода катехизис и концептуальная платформа для наших потомков, имеющая цель формирование единого народа. "Чтобы у русского народа было своё мировоззрение, отличное от западного, - подчеркнул Сергей Дмитриевич, - был бы свой мировоззренческий стержень". Оспаривать это умозаключение вряд ли стоит, можно принять его как аксиому.

Кстати, обсуждение этого документа намечено провести в 8 федеральных округах страны с привлечением специалистов на местах и общественности, что не может не свидетельствовать о самых серьёзных намерениях авторов "Русской мечты" и о плановой работе по продвижению этого проекта.

Движение "Русская мечта" существует несколько лет, оно идейное, а не политическое. Главная его цель – сгенерировать духовную энергию русского народа, но одновременно это и практическая дорожная карта, показывающая на каких направлениях и как надо работать. Пожалуй, это идейное движение, с его развитием неизбежно постепенно превратится и в политическое, поскольку не может не опираться на политические институты власти и не влиять на социальную и экономическую структуру общества.

Авторы проекта "Русская мечта", судя по выступлению Сергея Баранова, вполне чётко сформулировали цель России: формирование единого народа, объединенного исторической территорией в единое государство. Задача – масштабная, историческая, работы - на десятилетия. Причем не только в духовной сфере: предстоит создание технологической экономики, создание общества разумного достатка. Эти понятия еще только предстоит наполнить конкретным содержанием и планами.

На какой основе предстоит построение в России Пятой империи? Авторы "Русской мечты" убеждены, что на основе существующей государственной и социальной систем. Опыт Советского Союза при этом должен быть не только учтён, но и на ряде направлений обязательно может развиваться, особенно в построении социального государства.

Казалось бы, до мечтаний ли сейчас, когда иные политики пугают народы предстоящей ядерной войной, да и СВО идёт, непонятно, когда и чем она закончится. Опять же – мигранты, курс доллара растёт, непростая международная обстановка.

Судя по выступлениям на конференции, все ее участники понимают сложное состоянии России. Накопившихся проблем – более чем достаточно. Предстоит преодоление демографического спада, решение проблемы с миграцией в России. Победа традиционного мировоззрения, присущего большинству населения России далеко еще не обеспечена. Работы здесь – непочатый край.

На конференции прозвучало: "Русская мечта" - народническое движение в лучшем смысле этого понятия". Однако нельзя забывать, что в свое время народническое движение в России потерпело крах, и ошибки того движения предстоит учесть.

Вера в народ, в его единство с прошлым и будущими поколениями – это замечательно, но нет ли здесь преувеличения? В какой степени это правда? Наверное, предстоит еще изучить, что из себя представляет сегодня русский народ, насколько он изменился за последние десятилетия. И стоит ли его идеализировать?

"Русская мечта" опирается на духовное христианское мировоззрение – заявлено в концепции этого проекта. А учтено ли, что заметная часть русских людей – атеисты, и христианское мировоззрение не принимают? Да и в самом христианском мировоззрении разве нет противоречий?

"В будущей России станут править инженеры и мечтатели" - найдутся люди, которые не согласятся с этим постулатом. А почему, например, не энергичные и патриотически настроенные предприниматели? А можно ли доверить государство мечтателям?

"Справедливый экономический строй. Труд – основа экономики, производительный и творческий. Сбалансированная экономика. Разумное регулирование экономики" - решение этих сложнейших проблем – дело не одного десятилетия. "Русская мечта" строится на технологической оптимизации экономики, а это потребует увеличения квалифицированных рабочих мест, развитие энергетического кластера. И здесь работы на многие годы. Мечтатели это, к счастью, хорошо понимают.

Государство, по замыслу авторов "Русской мечты", должно строиться на общественной поддержке – и это бесспорно. А вот утверждение, что обязательно "с лидером во главе" - может вызвать и споры. В какой форме будет это лидерство? В России были сильны и традиции соборности, да и годы советской власти наложили свой отпечаток на структуры государства.

Очень важным направлением "Русской мечты" должна стать борьба с антикультурой, "иначе не создадим поколение творцов", справедливо утверждают авторы этого проекта. Но антикультура в значительной части опирается на нынешнюю элиту. Значит, чтобы победить антикультуру в масштабе России предстоит создать и новую элиту страны. Эта задача сегодня представляется наиважнейшей.

Роман Голубин, к.ист.н., декан ФСН ННГУ им. Лобачевского, справедливо считает: "Мы растоптали советское наследие, как до этого имперское. Наши элиты идут к американским традициям и настроены явно против России". Сергей Устинкин, д.ист.н., профессор НГЛУ им. Добролюбова, убеждён: "Без новой элиты победить России в СВО не удастся".

А есть ли такая основа для "Русской мечты", которая устроила бы все население России? Прозвучали на этой конференции и пессимистические оценки. Так Фёдор Селезнёв, д.ист.н., профессор ННГУ им. Лобачевского считает: "Общую концепцию "Русской мечты" выработать невозможно, и не нужно". Сергей Баранов считает: "Надо стремиться к золотой середине".

Некоторые участники конференции предложили сделать проект "Русской мечты" более понятным для народа. А еще проще, чтобы была она такой же краткой, как, например, "Двенадцать заповедей", "Кодекс строителя коммунизма" или как программа Ленина: "Коммунизм - это есть советская власть плюс электрификация всей страны".

Наконец, нужна ли "Русская мечта" нынешней молодежи, если по данным социологов, 70 процентов ее не видят свое будущее в России? Цитирую некоторых выступающих на конференции: "Молодежь ни к чему не хочет стремиться!... Молодым и денег не надо! – "Зачем мне стремиться получить хорошую профессию? Мне 400 тысяч зарплаты и не надо, хватит и 80 тысяч…» Им ничего не надо! Кому что-то надо – это сейчас маргиналы! Нет у молодёжи мотивации на созидательную деятельность! Работать – ради чего? Рожать – зачем? Чтобы ночами не спать?".

Светлана Колобова, д.полит.н., декан ВШ МО и МП НГЛУ им. Добролюбова считает: "Движение первых" - это просто общество молодых веселых людей…".

Так что же – и не мечтать теперь? Мечтать надо. Даже великий русский полководец Суворов не только воевал, но и мечтал. Да и вообще мечтателей в нашей истории хватало всегда. Английский писатель Герберт Уэллс, как известно, называл Ленина "Великим мечтателем". А ведь многие его мечты в итоге сбылись. И польза от мечтателей - была!

А молодежь, сошлись в итоге все выступающие, надо учить, воспитывать. И конкретных предложений прозвучало на этой конференции немало. Сергей Малиновский, ген.директор АНО Фонд Нижегородский край, убеждён: "Надо создать созидательный образ прошлого России". Главное, наверное, не опускать руки и не отчаиваться. Должна быть у нас "Русская мечта"!