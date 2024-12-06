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Общество

Выставочный зал музея истории АО "АПЗ" обновился после ремонта

07 декабря 2024 15:07  [431] Общество

В 44-ПСЧ после реконструкции был открыт Музей пожарной охраны Арзамаса. Он не только стал просторнее и интереснее, но и сменил статус, став выставочным залом музея истории АО "АПЗ".

Музей пожарной охраны был создан в 2012 году. Главным хранителем экспонатов стал председатель совета ветеранского гарнизона пожарной охраны Виктор Красильников. За эти годы им и его коллегами было собрано множество предметов, связанных с историей создания и развития Арзамасского гарнизона. Руководство 44-ПСЧ во главе с начальником части Харисом Шаипкиным поддерживало эти начинания. Экспозиция росла, поэтому полтора года назад руководство Арзамасского приборостроительного завода приняло решение выделить для музея более просторное помещение. 

"Спасибо ветеранам, которые на добровольной основе собирали экспозицию, – сказал генеральный директор АПЗ Андрей Капустин. – Сегодня музей пожарной охраны – часть музея истории АПЗ. Сейчас каждый экспонат на своем месте, все хорошо видно и есть возможность расширяться. Приглашаю сюда прежде всего школьников, экскурсии для них будут в том числе и профориентационные. Планируем также развивать здесь VR-направление".

Новую экспозицию презентовала начальник службы протокола Оксана Скопцова: "В музее можно познакомиться с историей создания пожарной охраны в Арзамасе, начиная с 1860 года, проследить все этапы ее становления до сегодняшнего дня. Многие экспонаты находятся в свободном доступе, их можно потрогать, примерить, почувствовав себя пожарным. Каждый, кто придет сюда, также получит знания о противопожарной культуре: как правильно вести себя во время пожара, вызвать службу "01", при необходимости оказать помощь пострадавшим".

Торжественное мероприятие по случаю открытия обновленного музея посетило много почетных гостей: начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Синьков, начальник 10-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Нижегородской области Анатолий Королев, директор АО "АНПП "Темп-Авиа". 

В честь открытия музея состоялось торжественное построение личного состава и техники Арзамасского гарнизона пожарной охраны.

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Александр Барыкин

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Теги:
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