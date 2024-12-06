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Дефицит кадров в муниципальных дорожных предприятиях Нижнего Новгорода составляет 45%

07 декабря 2024 12:28  [85] Общество

6 декабря состоялось заседание постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству под председательством Станислава Прокоповича. В заседании приняли участие спикер городской Думы Евгений Чинцов, а также его заместители Владимир Тарасов и Николай Сатаев.

Депутаты рассмотрели шесть вопросов, в том числе корректировку городского бюджета текущего года в рамках компетенции комиссии, а также результаты работы муниципальных бюджетных учреждений "Центр" и "Дорожник".

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Центр" за 2023 год представил заместитель директора организации Александр Куценко. Учреждение обслуживает улично-дорожную сеть в Нижегородском районе. Для обеспечения исполнения возложенных на МБУ функций была получена субсидия в общей сумме 1 млрд 11,75 млн рублей. Муниципальное задание за отчетный период выполнено на 100%.

Транспортный парк предприятия насчитывает 67 единицы, фактическая численность сотрудников - 222 человека при штатном расписании 396 человек. Недостаток в сотрудниках, по словам докладчика, покрывается за счет привлечения субподрядных организаций, обеспечивающих механизированную и ручную работу.

Станислав Прокопович отметил, что техники в организации достаточно, работа ведется на регулярной основе. При этом попросил представителя руководства "Центра" ориентироваться на более сжатые сроки при выполнении ямочного ремонта во избежание образования заторов на дорогах. Николай Сатаев рекомендовал Александру Куценко рассмотреть вопрос открытия столовой для сотрудников МБУ.

Также на заседании депутаты ознакомились с результатами финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Дорожник", которое занимается содержанием дорог в Сормовском районе. Как сообщил директор организации Евгений Соловых, для обеспечения исполнения возложенных на учреждение функций по содержанию автомобильных дорог в 2023 году была получена субсидия в общей сумме 302,4 млн рублей. На балансе "Дорожника" значится 81 единица техники.

Позапрошлым летом выполнен ямочный ремонт дорожного полотна общей площадью 16 118 кв.м. Кроме того, с помощью рециклера и регенерируемой асфальтобетонной смеси производились срочные ремонтные работы (всего 1416 кв.м).

Услышав о том, что при штатной численности в 285 человек в организации работают 156, депутаты поинтересовались, привлекают ли к работе специалистов из области и регионов. Евгений Соловых ответил, что рабочих из области привлекают, проживание обеспечивает администрация за счет коммерческого найма.

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Теги:
Гордума Дороги Муниципальные предприятия
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