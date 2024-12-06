Премии в области медицинской науки учреждены в России Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Премии в области медицинской науки учредили в России, сообщает телеканал "360". Впервые их вручат в 2025 году.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно информации, размер премии будет составлять 1 млн рублей. На неё могут претендовать отечественным учёные, которых отметят за разработки, помогающие справиться с ранее не решёнными вопросами медицины и позволяющие сохранить здоровье и жизнь людей.

Госпремия будет вручаться, в частности, за достижения в сферах персонализированной и превентивной медицины, биомедицинских и когнитивных нейротехнологий.

По информации Кабмина, лауреатов будет определять правительство РФ на основании решения межведомственного совета, состав которого утвердит федеральный Минздрав.

Конкурс по отбору номинантов на 2025 год стартует 1 марта, а торжественная церемония вручения премии состоится не позднее 30 ноября.