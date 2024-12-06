Премии в области медицинской науки учреждены в России

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Премии в области медицинской науки учредили в России, сообщает телеканал "360". Впервые их вручат в 2025 году.
Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Согласно информации, размер премии будет составлять 1 млн рублей. На неё могут претендовать отечественным учёные, которых отметят за разработки, помогающие справиться с ранее не решёнными вопросами медицины и позволяющие сохранить здоровье и жизнь людей.
Госпремия будет вручаться, в частности, за достижения в сферах персонализированной и превентивной медицины, биомедицинских и когнитивных нейротехнологий.
По информации Кабмина, лауреатов будет определять правительство РФ на основании решения межведомственного совета, состав которого утвердит федеральный Минздрав.
Конкурс по отбору номинантов на 2025 год стартует 1 марта, а торжественная церемония вручения премии состоится не позднее 30 ноября.
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