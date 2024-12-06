Более 300 предпринимателей из Нижегородской области приняли участие в форуме "Мой бизнес 360" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 300 предпринимателей из Нижегородской области приняли участие в форуме "Мой бизнес 360", который прошёл в технопарке "Анкудиновка". Мероприятие организовал региональный центр "Мой бизнес" при поддержке регионального минпромторга в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

В форуме приняли участие замгубернатора Андрей Саносян, министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов, председатель комитета Заксобрания по экономике Игорь Норенков, гендиректор "Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей" Александр Аносов, гендиректор областной Торгово-промышленной палаты Иван Разуваев.

Андрей Саносян отметил, что существенное влияние на развитие предпринимательства в Нижегородской области оказала реализация нац проектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт".

"Ежегодно исполнение этих нацпроектов составляет 100%. Предполагаем, что этот год не станет исключением. Благодаря нацпроектам предпринимателям доступны обучающие и акселерационные программы, участие в международных деловых мероприятиях, внедрение бережливых технологий, льготное финансирование, помощь в реализации импортозамещающих проектов", – отметил Андрей Саносян.

Для участников форума была подготовлена деловая программа из трёх блоков, посвящённых ИТ, поддержке предпринимательства и экспортной деятельности. Кроме того, состоялась церемония награждения предприятий, наиболее активно участвовавших в реализации профильных нацпроектов.

"За пять лет нам удалось поддержать большое количество компаний. Так, например, комплексная работа специалистов Центра поддержки экспорта в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт" помогла более чем 300 компаниям заключить экспортные контракты на общую сумму более 125 млн долларов. Многие из тех, кто сегодня поставляет продукцию на международный рынок, пять лет назад были начинающими бизнесменами. Сегодня мы отметили самых ярких, самых вовлеченных, самых активных получателей государственной поддержки", – подчеркнул глава Минпромторга Нижегородской области Максим Черкасов.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Дипломы итогового форума "Мой бизнес 360" получили:

Номинация "Производительность труда"

- ООО "ТД Консиб-Нижний Новгород"

- ООО "Болтен"

- ООО "Арзамасское ПО «Автопровод"

- ООО "Доза-Агро"

Номинация "Комплексное развитие импортозамещающих производств"

- ГК Инструмент (ООО "Аксис")

- ООО "Хромос Инжиниринг"

- ООО "ЗАВОД ЛИНК"

Номинация "Лучший экспортёр"

- ООО "Репер-НН"

- ООО "ГК ЗАВОЛЖСКИЙ ДОЗ"

- ООО "Синтез -ПКЖ"



Номинация "Кластерная политика"

- ООО "ТПК Фолипласт"

- ООО "ЛитПромГарант-НН"

- ООО "РПК"

- ООО "А-Сталь"

- ООО "Велам-Рус"

Номинация "Лучший проект самозанятых граждан"

- ИП Челноков Денис Олегович (СупОк)

- ИП Русина Анастасия Валерьевна (Фермерство)

- ИП Зилкова Юлия Владимировна (Образование для детей)

- ИП Малыгина Татьяна Владимировна (Дивеевская глиняная игрушка)

- ИП Валлиулина Яна Сергеевна (Имбирный Пряньчик)

Номинация "Лидеры отрасли по участию в мероприятиях кластера индустрии детских товаров"

- ООО "Мебельная фабрика комод"

- ИП Неганова Елена Николаевна

- ИП Глебова Анна Николаевна

- ИП Конорева Светлана Витальевна

- ИП Крутов Андрей Геннадьевич

Номинация "Лучший инновационный проект Технопарка "Анкудиновка"

- ООО "НПФ Реабилитационные технологии"

- ООО "Сайберпик"

- ООО "ИНРЭЛ"

Номинация "День поставщика. История успеха"

- ООО "Главрыба-НН"

- ООО "Новые Промышленные Технологии"

- ООО "Ставилон"

- ООО "Евросид"

Номинация "Лучший муниципальный ЦПП"

- МАУ Бизнес-инкубатор "Павловский"

- МБУ "Центр поддержки предпринимательства", г. Саров

- МАУ "Борский бизнес-инкубатор"

- АНО "Центр развития предпринимательства и программ безопасности", г. Кстово

- МБУ "Бизнес-инкубатор Балахнинского муниципального округа"

Специальная номинация "За многолетнюю плодотворную работу с Корпорацией развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области"

- UNO Event Group

- РОР "НАПП" Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей

- АНО "ЦБП Центр бизнес-практики "Лидер"

- ООО "Выбери радио"