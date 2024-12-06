"Конструктор экспортного контракта" стал доступен нижегородским предпринимателям Бизнес

Представители малого и среднего бизнеса Нижегородской области могут воспользоваться новым бесплатным онлайн-сервисом для экспортёров.

Сервис "Конструктор экспортного контракта" разработан Российским экспортным центром, созданным в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Он призван значительно упростить подготовку внешнеторговых соглашений, особенно для малых и средних предприятий, снижая юридические риски и экономя время и ресурсы.

С помощью сервиса можно получить готовый предзаполненный проект контракта, который учитывает индивидуальные особенности сделки. Экспортёру нужно указать необходимые параметры: предмет контракта, характеристики продукции, условия поставки, права и обязанности, порядок оплаты и другие важные детали, а система автоматически сгенерирует юридически корректный документ на русском и английском языках.

"Конструктор экспортного контракта — это не просто шаблон, а гибкий инструмент, адаптируемый под специфику каждой сделки как для товаров, так и для услуг. Он позволяет экспортёрам сфокусироваться на развитии бизнеса, не углубляясь в юридические тонкости", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Сервис будет особенно актуален для тех, кто сталкивается с трудностями при составлении внешнеторговых контрактов - начинающим экспортёрам, которые планируют начать работу на международном рынке, предприятиям без юридического сопровождения, а также компаниям, не знакомым с терминами ВЭД.