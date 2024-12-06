ФК "Пари НН" проиграл "Спартаку" со счётом 0:3 в заключительном матче 2024 года Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

7 декабря нижегородский ФК "Пари НН" провёл 18 тур Мир РПЛ с одним из лидеров турнирной таблицы - московским "Спартаком". Это была заключительная игра 2024 года - после неё команде предстоят зимние сборы.

Как отметили в пресс-службе нижегородского клуба, по итогам 17 тура, в котором "Пари НН" проиграл "Ростову", у нижегородцев возникли кадровые проблемы: из-за дисквалификаций и травм не смогли принять участие сразу несколько футболистов: Калинский, Боселли, Александров, Стаматов, Каккоев, Магкеев. Поэтому команде предстоял непростой матч.

Тем не менее, нижегородцы успешно справлялись с атаками красно-белых, а голкипер неоднократно спасал свою команду - и первый тайм прошёл без голов.

Но после перерыва москвичи дожали гостей, и в течение 11 минут забили три безответных мяча в ворота Медведева. После 93 минут матча счёт на табло остался 0:3.

После 18 тура "Пари НН" с 16 очками занимает 12 место турнирной таблицы Мир РПЛ 2024/2025.

"Болельщикам большое спасибо за поддержку. Проведём серьёзную работу на зимних сборах и весной вернёмся сильнее!" - заявили в нижегородском клубе.