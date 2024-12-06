Нижегородский школьник избил учителя истории во время урока Происшествия

По предварительной информации Гострудинспекции Нижегородской области, 5 декабря около 10:20 в МБОУ “Школа №144” в Автозаводском районе ученик избил своего учителя истории.

Пострадавший работник самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Там у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и ссадины лица.

В настоящее время ожидается медицинское заключение о полученных повреждениях.

Гострудинспекция в Нижегородской области уточняет все обстоятельства происшедшего. Кроме того, на контроль эту ситуацию взял и СК России — глава центрального ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю нижегородского СУ СКР Айрату Ахметшину возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад.