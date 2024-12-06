Глеб Никитин: "В этот день мы чтим память героев прошлых лет и благодарим героев дня сегодняшнего" Общество

Ежегодно 9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата учреждена в 2007 году в знак высочайшего государственного и общественного уважения к нашим соотечественникам, удостоенным самых почётных государственных наград.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с этим праздником.

"Уважаемые жители Нижегородской области! От всего сердца поздравляю вас с очень важным праздником - Днём Героев Отечества!

В этот день мы чтим память героев прошлых лет, защищавших нашу Родину, и благодарим героев дня сегодняшнего. В истории России было много моментов, требовавших от защитников Отечества невероятной воли и мужества. Ратники Александра Невского и Дмитрия Донского, участники народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского, воины Бородинской и Сталинградской битв – хотя разные поколения разделяют столетия, их объединяет верность долгу и любовь к родной земле, стремление оберегать ее. При этом наши предки сражались не только за себя и своих близких. Не раз это были вызовы мирового масштаба. Сегодня Родину и своих сограждан защищают герои специальной военной операции. Как уже бывало, в истории, им приходится противостоять целой идеологии, основанной на превосходстве и нетерпимости", - подчеркнул глава региона.

"Очень много героев дала Отечеству нижегородская земля. Во все времена те, кто жил здесь, вставали на защиту Родины, проявляли самые высокие человеческие и воинские качества. Хочется поблагодарить всех нижегородцев, кто сегодня защищает Отечество. Вы - настоящие герои!", - отметил гуь

"В этот день желаю всем, кто стоит на страже Родины, сил и мужества. Пусть рядом всегда будут надежные товарищи и единомышленники! С праздником!" - сказал в заключение Глуб Никитин.