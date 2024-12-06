Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

"Какое счастье - жить без яда"

08 декабря 2024 16:52  [96] Общество

Фото: unsplash.com

Неделя профилактики потребления никотиносодержащей продукции проходит со 2 по 8 декабря. О том, как бороться с пагубной привычкой, рассказывает психиатр-нарколог Олег Некрасов.

Согласно статистике, 1,25 миллиарда взрослых людей в мире курят. Это примерно каждый пятый взрослый человек в мире. Все эти люди знают о вреде, приносимом организму никотином. Все больше из них говорят: "Я мечтаю бросить курить".Курить уже не модно. Модно вести здоровый образ жизни, следить за собой и своим самочувствием. К тому же в последние годы, когда все больше людей страдает и умирает от заболеваний легких, выявлена прямая связь между пристрастием к сигаретам и вероятностью возникновения злокачественных опухолей и патологий органов дыхания.

По словам врача, курение является зависимостью, с которой можно и нужно бороться. Давно доказано, что курение вызывает онкологические заболевания, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания. Также от курения страдает и мозг человека.

"Статистика свидетельствует, что от последствий курения умирает намного больше людей, чем от сильных наркотиков. Никотин расшатывает нервы, закупоривает сосуды, вызывая головную боль и снижение творческой активности. Стали бы вы курить, если бы знали, что со следующей сигаретой в вашем организме начнёт развиваться рак? Стали ли бы переходить автомагистраль с закрытыми глазами? Риск попасть под автобус в обычной ситуации невелик, тогда как риск умереть от последствий курения близится к 100%. Я бы сравнил с никотиновой зависимостью переход оживлённой улицы с закрытыми глазами", - отмечает специалист.

Среди наиболее известных методов борьбы с курением значатся кодирование, гипноз, никотиносодержащая жевательная резинка, медикаменты. Эффективность данных методов, по мнению врачей, довольно спорна, поэтому бросить курить может только сам курильщик, через силу воли.

"Нужно принять решение и говорить себе - какое счастье - "жить без яда", - резюмировал Олег Некрасов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph