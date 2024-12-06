"Какое счастье - жить без яда" Общество

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Неделя профилактики потребления никотиносодержащей продукции проходит со 2 по 8 декабря. О том, как бороться с пагубной привычкой, рассказывает психиатр-нарколог Олег Некрасов.

Согласно статистике, 1,25 миллиарда взрослых людей в мире курят. Это примерно каждый пятый взрослый человек в мире. Все эти люди знают о вреде, приносимом организму никотином. Все больше из них говорят: "Я мечтаю бросить курить".Курить уже не модно. Модно вести здоровый образ жизни, следить за собой и своим самочувствием. К тому же в последние годы, когда все больше людей страдает и умирает от заболеваний легких, выявлена прямая связь между пристрастием к сигаретам и вероятностью возникновения злокачественных опухолей и патологий органов дыхания.

По словам врача, курение является зависимостью, с которой можно и нужно бороться. Давно доказано, что курение вызывает онкологические заболевания, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания. Также от курения страдает и мозг человека.

"Статистика свидетельствует, что от последствий курения умирает намного больше людей, чем от сильных наркотиков. Никотин расшатывает нервы, закупоривает сосуды, вызывая головную боль и снижение творческой активности. Стали бы вы курить, если бы знали, что со следующей сигаретой в вашем организме начнёт развиваться рак? Стали ли бы переходить автомагистраль с закрытыми глазами? Риск попасть под автобус в обычной ситуации невелик, тогда как риск умереть от последствий курения близится к 100%. Я бы сравнил с никотиновой зависимостью переход оживлённой улицы с закрытыми глазами", - отмечает специалист.

Среди наиболее известных методов борьбы с курением значатся кодирование, гипноз, никотиносодержащая жевательная резинка, медикаменты. Эффективность данных методов, по мнению врачей, довольно спорна, поэтому бросить курить может только сам курильщик, через силу воли.

"Нужно принять решение и говорить себе - какое счастье - "жить без яда", - резюмировал Олег Некрасов.