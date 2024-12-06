Семья из Володарского района погибла от отравления угарным газом Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В посёлке Решетиха Володарского района устанавливаются обстоятельства отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СК, утром 9 декабря в квартире дома на улице Кирова обнаружены тела мужчины, женщины и их несовершеннолетней дочери. При осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. Предполагаемая версия гибели - отравление угарным газом.

"С целью установления причины смерти и исправности газового оборудования назначены соответствующие судебные экспертизы. В настоящее время следователем СК России проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Похожей трагедии удалось избежать в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. По предварительным данным, ночью 9 декабря на улице Лескова двое детей почувствовали недомогание. Пострадавших доставили в больницу, где медики оказали им необходимую помощь.

"В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Родителям медицинская помощь не потребовалась", - уточнили в СУ СК.

Сообщается, что обе квартиры, в которых зафиксированы происшествия, оборудованы газовыми колонками.