Юрий Шалабаев: "Нижний Новгород всегда был городом мужества и стойкости" Общество

"Сегодня мы отмечаем День Героев Отечества — праздник, когда мы отдаем дань уважения всем, кто с честью служил и служит нашей Родине, когда вспоминаем всех героев страны — от ополченцев XVII века и воинов Великой Отечественной войны до современных бойцов, участвующих в специальной военной операции", - сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Нижний Новгород всегда был городом мужества и стойкости, а его жители во все времена первыми выходили на защиту Родины. Мы чтим подвиги земляков, сохраняем их имена в названиях улиц, в мемориалах, а главное - в наших сердцах и нашей памяти.

Сейчас каждый должен понимать, как важно быть едиными, хранить свою культуру, традиции, поддерживать и гордиться своей страной. Пусть подвиги героев прошлого и настоящего вдохновляют нас быть достойными гражданами Отечества и добиваться новых успехов ради будущих поколений! С праздником!", - добавил глава города.