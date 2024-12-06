Около 60 млн рублей выделяется ежегодно на субсидиарную поддержку НХП в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 60 млн рублей выделяется ежегодно на субсидиарную поддержку НХП в Нижегородской области. Как сообщает radiokp.ru, о поддержке отрасли со стороны властей региона рассказала генеральный директор Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Елена Краюшкина.

"Мы сохранили 14 видов НХП в 27 муниципалитетов, в регионе работает 27 предприятий и 10 ИП. Общая численность работающих в этой сфере по итогам 2023 года составила 1200 человек. Нижегородская область вторая после московского региона по объему произведенного продукта НХП", - отметила Елена Краюшкина.

Она также добавила, что нижегородское правительство на протяжении 30 лет всегда оказывало необходимую поддержку отрасли. В том, числе в регионе созданы и действуют программы поддержки молодых специалистов НХП - единовременная выплата+доплата от региона к зарплате. Также выделяются субсидии на компенсацию расходов на производство продукции.

Ранее сообщалось, что правительство региона будет развивать хохломскую роспись вместе с ООО "Хохлома".