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Бизнес

Нижегородский филиал "Т Плюс" и учреждения профессионального образования создали объединение "Энергия будущего"

09 декабря 2024 14:43  [211] Бизнес

Нижегородский филиал "Т Плюс" заключил соглашение о создании объединения учреждений профессионального образования "Энергия будущего" с пятью средними специальными учебными заведениями области.

Соглашение закрепляет формы сотрудничества в подготовке молодых специалистов для работы на энергообъектах филиала. В рамках объединения "Т Плюс" окажет поддержку в развитии материально-технической базы ссузов. Специалисты филиала будут принимать участие в образовательном процессе. 

Вместе с "Т Плюс" в объединение "Энергия будущего" вошли Дзержинский технический колледж, Дзержинский химический техникум им. Красной Армии, Дзержинский индустриально-коммерческий техникум, Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова и Балахнинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

"С этими учебными заведениями мы сотрудничаем многие годы. Их студенты проходят производственную и преддипломную практику на электростанциях и в тепловых сетях филиала, мы регулярно проводим в техникумах и колледжах профориентационные мероприятия. Создание объединения "Энергия будущего" позволит сделать эту работу более системной, вывести её на новый уровень. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили молодые специалисты, подготовленные к работе на наших предприятиях. В свою очередь выпускникам ссузов мы предлагаем стабильную работу и возможности карьерного роста", – отметила начальник управления адаптации и подбора персона Нижегородского филиала "Т Плюс" Анастасия Федосеева.

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Теги:
Т Плюс
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