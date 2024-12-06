Организацию горячего питания в школах Богородского округа оценил "партийный десант" Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Мониторинг организации и качества питания школьников прошел в образовательных учреждениях Богородского округа в рамках проекта "Новая школа" партии "Единая Россия".

Как подчеркнула региональный координатор партпроекта Маргарита Банникова, горячее питание в школах всегда находится на особом контроле, так как это напрямую связано со здоровьем детей.

"Мы проводим регулярные мониторинги в регионе, чтобы посмотреть, как в муниципалитетах организована эта работа, каким образом осуществляется контроль, формируется меню, довольны ли дети и родители питанием. Отмечаем хорошие практики, механизмы по улучшению этой системы, чтобы взять на заметку и, возможно, рекомендовать другим", - отметила координатор партпроекта.

"Партийный десант" посетил школу №5 "Перспектива" в Богородске и среднюю школу в деревне Березовка. В мониторинговых мероприятиях также приняли участие представители администрации округа, руководства школ и родительского сообщества. Они осмотрели состояние пищеблоков, соблюдение санитарных норм, ознакомились с меню, пообщались с учениками, провели дегустацию.

Все школы Богородского муниципального округа обеспечивает питанием одна подрядная организация – ООО "Школьное питание". Столовые работают по цикличному 20- дневному сбалансированному меню, учитываются также и предпочтения детей.

"Многие работают по двухнедельному цикличному меню. Чтобы разнообразить стол, мы решили увеличить срок циркуляции блюд и, соответственно, включить какие-то новые, чтобы не было "приедаемости". Получается, в течение месяца каждый день разные блюда. Кроме полезности и сбалансированности также всегда стараемся учитывать и вкусы детей. Мы работаем уже давно, поэтому понимаем, что они едят всегда с удовольствием, а что не любят. Также стараемся находить новые подходы к приготовлению и подаче. К примеру, вместо котлет, делаем купаты, так как они

напоминают сосиски, а мы знаем, что практически все дети их любят. Конечно, всегда в меню есть овощи и фрукты", - рассказал директор ООО "Школьное питание" Валентин Голованов.

Бесплатным горячим питанием в школах обеспечены все учащиеся начальных классов, а также дети участников СВО, ребята с ограниченными возможностями здоровья и из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Остальные ученики с 5 по 11 классы питаются на платной основе.

"В нашей школе обучается 826 детей, из них более 320 ребят по льготам питаются бесплатно. И порядка 90% остальных детей питаются за свой счет. Считаю, это говорит о том, что и детям, и родителям нравится, как кормят в нашей столовой. Контроль за качеством и организацией питания ведется ежедневно. У нас работает бракеражная комиссия, в которую входят заместитель директора, социальный педагог, также за питанием следит медработник. Кроме того, на сайте школы есть целый тематический раздел, где представлена вся необходимая нормативная документация,

ежедневное меню, графики работы родительского контроля", - сообщила директор школы №5 "Перспектива" Ирина Баныкина.

Родители очень внимательно следят за питанием детей в школе, поэтому рейды родительского контроля проходят здесь регулярно.

"У меня младший сын учится во 2-ом классе, старший – в 5-ом. Они питаются в школьной столовой – и завтракают, и обедают. И даже открыли для себя новые блюда, которые стали для них любимыми. В школе организован родительский контроль, раз в месяц проходят специальные рейды. И любой родитель, имея медицинскую книжку, может принять в них участие. Как говорится, можно воочию увидеть, как проходит подача блюд, попробовать еду на вкусовые качества, температурный режим, проверить организацию питьевого режима… Для нас, родителей, это очень важно знать", - поделилась мама учеников Надежда Агапова.

В Березовской школе сегодня обучается 460 ребят, многих привозят на школьных автобусах из близлежащих населенных пунктов. Образовательное учреждение находится в зоне активного жилого строительства, и поэтому количество учеников растет.

Как рассказала директор Марина Ксенчак, здание их школы построено в 1999 году, но помещение, отведенное под пищеблок, не было введено в эксплуатацию. В прошлом году здесь сделали ремонт и оборудовали полноценный пищеблок с кухней и столовой.

"Раньше питание было привозное, завтраки и обеды раздавались в одноразовой посуде. В прошлом году мы попали в целевую программу модернизации школьных пищеблоков, благодаря чему это пустующее помещение довели до ума и запустили со всем необходимым оборудованием и комфортной столовой зоной. Сейчас у нас появилась возможность готовить блюда здесь и сразу подавать. Это совсем другой уровень организации питания и качества еды", - сказала руководитель учебного заведения.

Подводя итого мониторинга, региональный координатор партийного проекта "Новая школа" Маргарита Банникова отметила меры, которые принимаются по улучшению организации и качества школьного питания в богородских школах.

"Понравилось, что здесь применяют 20-дневное цикличное меню, и детям не надоедают одни и те же блюда. В дополнение я бы еще рекомендовала ввести "коэффициент несъедаемости", то есть постоянно мониторить те блюда, которые детям наскучили. И если повара видят, что этот коэффициент растет, то такие блюда, надо менять. И при заключении контракта прописать это условие. Также видно, что родители заинтересованы и активно участвуют в контрольных мероприятиях, в тематических опросах. Смогли оценить и качество блюд, вместе с родителями их попробовали.

Пообщались с детьми: говорят вкусно, им нравится, как готовят в их школьных столовых. При соблюдении всех необходимых требований здесь стараются, чтобы блюда были не только полезными и питательными, а еще вкусными и аппетитными для детей. А это самое главное", - сказала Маргарита Банникова.

Напомним, "Единая Россия" в рамках народной программы законодательно обеспечила исполнение задачи по организации бесплатного горячего питания для учеников с 1 по 4 класс, которую поставил президент в Послании Федеральному Собранию в январе 2020 года. Процесс запустили с 1 сентября 2020 года.

В рамках реализации партийного проекта "Новая школа" проходят мониторинги и опрос родителей по организации горячего питания в учебных заведениях. В проверках участвуют депутаты, активисты партпроектов, представители администраций и родители.