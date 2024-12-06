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Экономика

Нижегородская область сохранила статус субъекта с высокой прозрачностью закупок

09 декабря 2024 17:46  [163] Экономика

Нижегородская область сохранила свой статус субъекта с высокой прозрачностью закупок в региональном сегменте Национального рейтинга прозрачности закупок-2024. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

Прозрачность закупок с 2006 года оценивает независимый негосударственный исследовательский аналитический центр "Национальный рейтинг прозрачности закупок" (НРПЗ). Он специализируется на экономическом и правовом анализе российского рынка государственных и корпоративных закупок. Результаты исследования позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России. Основная цель проекта — непрерывный мониторинг системы государственного заказа на предмет оценки его прозрачности процедур и уровня конкуренции.

"Высокая оценка региона в рейтинге дает нам "обратную связь" об эффективности системы закупок. Важно непрерывно совершенствовать подходы к организации и проведению закупочных процедур, обеспечивать их прозрачность и конкурентность", - отметил заместитель министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Сергей Бажанов.

Участниками рейтинга стали 85 субъектов РФ и 87 крупнейших муниципальных образований.

Напомним, что региональные закупки охватывают почти все сферы рынка: это лекарства, продукты питания, ремонт автомобильных дорог, строительство школ, больниц, объектов инфраструктуры.

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Теги:
бизнес экономика
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