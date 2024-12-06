Почти 50 домов с начала года построено в Нижегородской области с применением счетов эскроу Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С начала года в Нижегородской области 51 многоквартирный жилой дом построен с применением счетов эскроу.

Использование данного механизма финансирования позволило ввести в эксплуатацию 419,7 тыс. кв. м жилья, сообщили в региональном министерстве строительства.

Счет эскроу – это специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Плательщик вносит средства в банк, после чего они замораживаются на спецсчете. Застройщик получает деньги за недвижимость только после сдачи дома в эксплуатацию.

"Механизм счетов эскроу широко применяется в нашем регионе при строительстве многоквартирного жилья. Причиной этому, на мой взгляд, служат его очевидные преимущества, в частности наличие финансовых гарантий для застройщиков, подрядчиков и банков. В скором времени финансирование с использованием счетов эскроу станет обязательным и при строительстве частных домов с участием подрядных организаций", – отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Закон о строительстве жилых домов (ИЖС) по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу вступит в силу с 1 марта 2025 года. Применение данного механизма при ИЖС будет действовать так же, как и при строительстве многоквартирных домов. Цифровой базой для реализации механизма при этом выступит портал строим.дом.рф, где все участники строительства индивидуального жилого дома могут взаимодействовать в онлайн-формате.

Принятие нового закона прежде всего позволит повысить прозрачность частного домостроения и нивелировать финансовые риски. Деньги граждан-покупателей будут надежно защищены от возможных рисков, связанных, например, с недобросовестными действиями застройщика или банкротством банка – на этот случай законом предусмотрено страхование размещенных на счетах эскроу средств на сумму до 10 млн рублей.

Подрядчики, в свою очередь, благодаря банковскому финансированию получат возможность планировать развитие своего бизнеса. А банки смогут предоставлять кредитные средства по приемлемым ставкам с учетом более качественного управления кредитным риском.

Ранее сообщалось, что новые микрорайоны построены в Нижегородской области благодаря программе "Стимул".