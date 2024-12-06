Новые спортивные объекты Нижегородской области
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
09 декабря 2024 18:39  [151] Почти 50 домов с начала года построено в Нижегородской области с применением счетов эскроу
09 декабря 2024 17:46  [162] Нижегородская область сохранила статус субъекта с высокой прозрачностью закупок
09 декабря 2024 12:53  [206] Минстрой предлагает ввести мораторий на банкротство девелоперов
09 декабря 2024 10:06  [235] Производство слабоалкогольной продукции в России снизилось на 53%
06 декабря 2024 14:02  [617] Нижегородские власти согласовали 17 участков под инвестпроекты на 4,4 млрд рублей
06 декабря 2024 12:10  [558] Минпромторг ожидает дофинансирования программ льготного автокредитования
05 декабря 2024 18:51  [698] Нижегородской канатной дороге предоставят субсидии на ставки по кредитам
05 декабря 2024 18:25  [699] Каждый четвертый нижегородец по итогам 2024 года обладает финансовой "подушкой безопасности"
05 декабря 2024 14:29  [623] Россияне могут направить почти 22 трлн рублей на покупку жилья после 2027 года
05 декабря 2024 12:56  [569] Лучших специалистов в сфере закупок определили в Нижегородской области
Экономика

Почти 50 домов с начала года построено в Нижегородской области с применением счетов эскроу

09 декабря 2024 18:39  [151] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С начала года в Нижегородской области 51 многоквартирный жилой дом построен с применением счетов эскроу.

Использование данного механизма финансирования позволило ввести в эксплуатацию 419,7 тыс. кв. м жилья, сообщили в региональном министерстве строительства.

Счет эскроу – это специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Плательщик вносит средства в банк, после чего они замораживаются на спецсчете. Застройщик получает деньги за недвижимость только после сдачи дома в эксплуатацию.

"Механизм счетов эскроу широко применяется в нашем регионе при строительстве многоквартирного жилья. Причиной этому, на мой взгляд, служат его очевидные преимущества, в частности наличие финансовых гарантий для застройщиков, подрядчиков и банков. В скором времени финансирование с использованием счетов эскроу станет обязательным и при строительстве частных домов с участием подрядных организаций", – отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Закон о строительстве жилых домов (ИЖС) по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу вступит в силу с 1 марта 2025 года. Применение данного механизма при ИЖС будет действовать так же, как и при строительстве многоквартирных домов. Цифровой базой для реализации механизма при этом выступит портал строим.дом.рф, где все участники строительства индивидуального жилого дома могут взаимодействовать в онлайн-формате.

Принятие нового закона прежде всего позволит повысить прозрачность частного домостроения и нивелировать финансовые риски. Деньги граждан-покупателей будут надежно защищены от возможных рисков, связанных, например, с недобросовестными действиями застройщика или банкротством банка – на этот случай законом предусмотрено страхование размещенных на счетах эскроу средств на сумму до 10 млн рублей.

Подрядчики, в свою очередь, благодаря банковскому финансированию получат возможность планировать развитие своего бизнеса. А банки смогут предоставлять кредитные средства по приемлемым ставкам с учетом более качественного управления кредитным риском.

Ранее сообщалось, что новые микрорайоны построены в Нижегородской области благодаря программе "Стимул".

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph