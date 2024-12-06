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Бизнес

Представители 15 нижегородских компаний освоили "Экспортный мини-МБА"

10 декабря 2024 07:32  [179] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители 15 нижегородских компаний завершили обучение по программе "Экспортный мини-МБА", которая реализуется Центром поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Наставниками программы стали эксперты Российского экспортного центра и регионального ЦПЭ.

Программа "Экспортный мини-МБА" состоит из пяти модулей: стратегия, финансовое планирование, маркетинг и продажи, операционная эффективность, переговоры, подготовка бизнес-плана. Обучение проходило в очном формате в течение 2,5 месяцев.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что за время обучения предприятия прошли полный цикл подготовки к выходу на зарубежный рынок: провели анализ входных барьеров, отработали воронку потенциальных клиентов, провели первичные переговоры и подготовили коммерческие предложения.

Сразу после обучения две компании заключили экспортные контракты, ещё три находятся на стадии подготовки к оформлению торгового сотрудничества.

Максим Черкасов добавил, что компании-участники проекта планируют поставлять в ОАЭ пищевые добавки, в ЮАР - навесные фасадные системы, в Армению – парфюмерию и косметические товары, во Вьетнам – гидравлическое оборудование, в Узбекистан и Беларусь – геосинтетические материалы и общепромышленное оборудование. Кроме того, в Беларусь планируются поставки химсырья и мороженого.

Участниками программы в этом году стали:
- ООО "Эхо" (переработка и консервирование овощей),
- ООО "Ноктюрн" (торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами),
- ООО "ТММ-Криолайн" (производство торгового оборудования),
- ООО "ГК Заволжский ДОЗ" (изготовление деревянных домокомплектов из клееного бруса),
- ООО "Рефрихол" (производство теплового, холодильного оборудования),
- ООО "ОСС-Групп" (производство пищевых добавок на основе верблюжьего молока),
- ООО "Конста" (торговля навесных фасадных систем),
- ИП Пашин А.Ю. (производство мороженого),
- ООО "ФИТ" (производство заменителей сахара, продуктов с использованием заменителей сахара, веганской продукции),
- АО "Бальзам" (производство лакокрасочной продукции),
- ООО "НПО "Промышленная гидравлика" (производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей),
- ООО "Экспертмонтаж" (производство геосинтетических материалов),
- ООО "Спецтехтранс" (производство бытовой химии),
- ООО "ВМК" (производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки),
- ООО "Русский уголь" (производство древесного угля).

Как отметили в пресс-службе облправительства, обучение по программе "Экспортный мини-МБА" в регионе состоялось впервые. Более подробную информацию об этой акселерационной программе и других обучающих мероприятиях для экспортёров можно узнать в Центре поддержки экспорта АНО "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области" по телефону: 8 (831) 435-18-48 или электронной почте: info@export-nn.ru.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" инициирован президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным Минпромторгом. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
МСП Обучение Экспорт
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