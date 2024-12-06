Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
Как идёт строительство Ледовой арены на Стрелке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 декабря 2024 12:05  [86] Нижегородская область признана лидером по развитию добровольческой деятельности
10 декабря 2024 11:52  [109] Яндекс Карты обновили панорамы Нижнего Новгорода до версии 2024 года
10 декабря 2024 11:15  [127] Артём Кавинов: "Молодёжь на севере нашей области основательная, с большими планами на будущее"
10 декабря 2024 10:46  [137] Построенный по проекту нижегородской ГК "Р-Флот" буксир-толкач "Инженер Зингер" передали заказчику
10 декабря 2024 09:24  [158] Трассу М-7 между Нижним Новгородом и Дзержинском перекроют в ночь на 11 декабря
10 декабря 2024 07:46  [176] Почётный знак "Признание" от Нижегородского совета женщин вручили матерям погибших героев СВО
09 декабря 2024 18:58  [373] Первый открытый народный форум "Волонтёры СВО" прошел в Городце
09 декабря 2024 18:20  [661] Двух братьев осудили за мошенничество при строительстве коттеджного поселка под Кстовом
09 декабря 2024 17:56  [336] Нижегородцы стали призёрами Международной премии #МыВместе
09 декабря 2024 17:27  [438] Нижегородский минград утвердил строительство высотного дома у Щелоковского хутора
Общество

Почётный знак "Признание" от Нижегородского совета женщин вручили матерям погибших героев СВО

10 декабря 2024 07:46  [176] Общество

Фото: Макс Огурцов

В День Героев Отечества, 9 декабря, в Нижегородском кремле состоялась церемония вручения почётного знака "Признание" от Нижегородского совета женщин матерям наших земляков - героев специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга.

Эта награда учреждена как благодарность и признание за материнский труд и воспитание настоящих патриотов России, защитников Отечества, достойно исполнявших свой воинский долг, за материнскую доблесть, а также мужество и героизм их сыновей.

В церемонии награждения приняли участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и председатель РОО "Нижегородский совет женщин" Ольга Краснова.

"Общественная награда, которая в нашем регионе вручается сегодня впервые, – это выражение благодарности от всех нижегородцев вам, матерям, воспитавшим достойнейших сыновей и наших защитников. Низкий вам поклон, мамы Героев!" - сказал Андрей Гнеушев.

Ольга Краснова отметила, что 9 декабря - памятная дата, посвященная всем, кто проявил доблесть и мужество на полях сражений, кто является примером истинного служения, верности государству и людям.

"Их выдающиеся дела и поступки навсегда будут вписаны в историю Нижегородской области и всей страны. В этот особенный день мы собрались здесь, чтобы выразить глубокую признательность и поклониться матерям, чьи сыновья отдали жизни, защищая каждого из нас, нашу Родину", - подчеркнула Ольга Краснова.

В честь погибших нижегородцев названы улицы посёлков, открыты мемориальные доски и установлены "парты героев" в школах, где они учились.

"Спасибо за поддержку и внимание! Спасибо за то, что помните о наших сыновьях! Они всегда с нами, всегда в нашем сердце", - поделилась социальный координатор фонда "Защитники Отечества" Нижегородской области Елена Макаренко, мать гвардии рядового Даниила Макаренко.

Почётный знак РОО "Нижегородский совет женщин" "Признание" получили:

- Мельникова Елена Яковлевна, жительница Арзамаса, мать героя - полковника Мельникова Андрея Владимировича,

- Макаренко Елена Владимировна, жительница г. Бор, мать героя - гвардии рядового Макаренко Даниила Викторовича,

- Никольская Наталья Николаевна, жительница г. Бор, мать героя - лейтенанта Хрипунова Александра Дмитриевича,

- Хаева Марина Юрьевна, жительница Сосновского муниципального округа, мать героя - старшего сержанта Хаева Максима Валерьевича,

- Богачева Любовь Алексеевна, жительница Нижнего Новгорода, мать героя - Богачева Романа Сергеевича,

- Вдовина Татьяна Григорьевна, жительница Нижнего Новгорода, мать героя - гвардии сержанта Вдовина Александра Борисовича,

- Тютина Елена Константиновна, жительница Кстова, мать героя - майора Тютина Дмитрия Сергеевича,

- Кукк Надежда Леонидовна, жительница Балахны, мать героя - младшего сержанта Кукка Сергея Яновича,

- Горохова Светлана Валерьевна, жительница Балахны, мать героя - рядового Горохова Ильи Дмитриевича,

- Рысева Надежда Владимировна, жительница Городца, мать героя - сержанта Рысева Александра Федоровича.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Награды Награждение СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph