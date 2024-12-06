Почётный знак "Признание" от Нижегородского совета женщин вручили матерям погибших героев СВО Общество

Фото: Макс Огурцов

В День Героев Отечества, 9 декабря, в Нижегородском кремле состоялась церемония вручения почётного знака "Признание" от Нижегородского совета женщин матерям наших земляков - героев специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга.

Эта награда учреждена как благодарность и признание за материнский труд и воспитание настоящих патриотов России, защитников Отечества, достойно исполнявших свой воинский долг, за материнскую доблесть, а также мужество и героизм их сыновей.

В церемонии награждения приняли участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и председатель РОО "Нижегородский совет женщин" Ольга Краснова.

"Общественная награда, которая в нашем регионе вручается сегодня впервые, – это выражение благодарности от всех нижегородцев вам, матерям, воспитавшим достойнейших сыновей и наших защитников. Низкий вам поклон, мамы Героев!" - сказал Андрей Гнеушев.

Ольга Краснова отметила, что 9 декабря - памятная дата, посвященная всем, кто проявил доблесть и мужество на полях сражений, кто является примером истинного служения, верности государству и людям.

"Их выдающиеся дела и поступки навсегда будут вписаны в историю Нижегородской области и всей страны. В этот особенный день мы собрались здесь, чтобы выразить глубокую признательность и поклониться матерям, чьи сыновья отдали жизни, защищая каждого из нас, нашу Родину", - подчеркнула Ольга Краснова.

В честь погибших нижегородцев названы улицы посёлков, открыты мемориальные доски и установлены "парты героев" в школах, где они учились.

"Спасибо за поддержку и внимание! Спасибо за то, что помните о наших сыновьях! Они всегда с нами, всегда в нашем сердце", - поделилась социальный координатор фонда "Защитники Отечества" Нижегородской области Елена Макаренко, мать гвардии рядового Даниила Макаренко.

Почётный знак РОО "Нижегородский совет женщин" "Признание" получили:

- Мельникова Елена Яковлевна, жительница Арзамаса, мать героя - полковника Мельникова Андрея Владимировича,

- Макаренко Елена Владимировна, жительница г. Бор, мать героя - гвардии рядового Макаренко Даниила Викторовича,

- Никольская Наталья Николаевна, жительница г. Бор, мать героя - лейтенанта Хрипунова Александра Дмитриевича,

- Хаева Марина Юрьевна, жительница Сосновского муниципального округа, мать героя - старшего сержанта Хаева Максима Валерьевича,

- Богачева Любовь Алексеевна, жительница Нижнего Новгорода, мать героя - Богачева Романа Сергеевича,

- Вдовина Татьяна Григорьевна, жительница Нижнего Новгорода, мать героя - гвардии сержанта Вдовина Александра Борисовича,

- Тютина Елена Константиновна, жительница Кстова, мать героя - майора Тютина Дмитрия Сергеевича,

- Кукк Надежда Леонидовна, жительница Балахны, мать героя - младшего сержанта Кукка Сергея Яновича,

- Горохова Светлана Валерьевна, жительница Балахны, мать героя - рядового Горохова Ильи Дмитриевича,

- Рысева Надежда Владимировна, жительница Городца, мать героя - сержанта Рысева Александра Федоровича.