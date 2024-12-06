Победителей регионального конкурса "Мой добрый бизнес" наградили в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области подвели итоги развития социального предпринимательства в 2024 году. На мероприятии чествовали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса проектов "Мой добрый бизнес".

В церемонии приняли участие министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, замминистра внутренней региональной и муниципальной политики Алексей Генералов, замминистра культуры Ирина Вагина, руководитель управления по труду и занятости населения региона Игорь Пантюхин, директор "Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области" Светлана Кашина.

Сразу 32 лауреата перешли на межрегиональный этап оценки и смогут претендовать на участие в федеральном этапе конкурса.

Победителями объявлены:

в номинации "Доброе содействие":

- проект "СВОбода движения" в Нижнем Новгороде (ООО "Центр протезирования и ортопедии", автор проекта - Дмитрий Самойлов);

- международная инклюзивная площадка развития лидеров социальных изменений страны "Территория ритма" в Нижнем Новгороде (НРОО инвалидов "Ковчег", Роман Пономаренко);

- "Разработка средств для людей с инвалидностью, обеспечивающих безбарьерную среду" в Нижнем Новгороде (ООО "Силач-Лифт", Игорь Катков);

- фотовыставка "Сильные мамы уникальных детишек" в Выксе (АНО социальной помощи и поддержки в социализации и абилитации детей и взрослых с инвалидностью и их семей "Вырастим мир", Ольга Ларина);

в номинации "Работая помогаю":

- "Безвозмездная транспортировка ветеранов СВО, нуждающихся в социальном сопровождении" в Нижнем Новгороде (служба транспортировки маломобильных людей ООО "Соцсервис", Ольга Синягина);

- "Инватур - школа жизни" в Нижнем Новгороде (Нижегородская региональная общественная организация культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников "Инватур", Андрей Буланов);

- "Трудоустройство и социальная адаптация инвалидов, в том числе инвалидов по зрению" в Городце (ООО "Автокомплект", Сергей Кирпичников)ц;

в номинации "Мой добрый стартап":

- "Производство индивидуальных имплантов из биосовместимого полимерного костнозамещающего материла "Рекост" для пациентов с костными дефектами" в Нижнем Новгороде (ООО "Айкон Лаб ГМБХ", Андрей Гришин);

- "Производство полимерных офтальмологических имплантатов массового применения для решения медико-социальных проблем, связанных с инвалидностью по зрению" в Нижнем Новгороде (ООО "Предприятие "Репер-НН", Александр Литвинов);

- школа музыкального искусства SolDo Musica в Нижнем Новгороде (ИП Тихонова Ксения Сергеевна);

в номинации "Серебряный бизнес":

- "Создание полезных моделей, направленных на сохранение жизни и здоровья людей" в Нижнем Новгороде (ООО "Мина", Мехтиев Шахин Джума Оглы,);

- благотворительная акция "Мечты невидимых стариков" в Нижнем Новгороде (НРОО "Забота", Наталья Симонова);

- общественная благотворительная швейная мастерская-коворкинг творческой переработки текстиля "Вместе просто" в Выксе (ИП Седова Наталья Юрьевна);

в номинации "Добрая мама"

- детский развивающий центр "МамаАВА" в Нижнем Новгороде (ИП Паутова Александра Васильевна);

- семейный клуб "Фокси" в Нижнем Новгороде (ИП Шатухо Надежда Юрьевна);

- проект "Стоматологическое лечение детей с ДЦП" в Анкудиновке Кстовского района (ООО "Дентал Хаус", Елена Богатова);

в номинации "Молодой предприниматель":

- "Инклюзивный спорт - равные возможности" в Нижнем Новгороде (ИП Пахомов Руслан Алексеевич);

- "Добрая гимнастика" в Городце (ИП Зилкова Юлия Владимировна);

- фотостудия автопортрета "Клик" в Выксе (ИП Проклова Евгения Олеговна);

в специальной номинации "Добрый малый":

- проект Future IT, Фонд развития культуры и туризма "Наследие" в Володарске (Мария Лукашина);

- детский клуб "Школа гениев" в Семёнове (ИП Маслова Ирина Юрьевна);

- центр абилитации для детей "Территория возможностей" в Урене (общественная организация "Оказание помощи населению Уренского м.о.", Ольга Козлова);

в специальной номинации "Культурный код":

- производство методических пособий и развивающих игрушек для детей с ментальными особенностями здоровья #Немолчи-toys в Нижнем Новгороде (ООО "Не молчи", Олег Малышев);

- профориентационные экскурсии "Школа юного врача" в Нижнем Новгороде (ООО "Центр Медика", клиника "Медлэнд", Зульфия Умярова);

- фотопроект "Счастливы вместе!" в Нижнем Новгороде (Нижегородская областная общественная организация инвалидов "Инновационный центр: в XXI век с 21 хромосомой "Сияние", Любовь Калинина);

в специальной номинации "Промыслы России":

- творческая лаборатория "Узоры Казаковской филиграни" в Вачском м.о. (АО "Казаковское предприятие художественных изделий", Евгений Шмелев);

- проект "АРТ-крафт: творить по-русски" в Семёнове (ИП Шаповалова Алена Евгеньевна);

- мастерская керамики "В гостях у мастера" в Дивееве (ИП Малыгина Татьяна Владимировна);

- семейная столярная мастерская Томиловых в Нижнем Новгороде (ИП Томилова Светлана Александровна);

в номинации "Инициативы по поддержке социально ответственного бизнеса и НКО" по направлению "Социальное взаимодействие":

- "Информационные технологии в сфере социального предпринимательства" в Нижнем Новгороде (Нижегородский филиал ПАО "Ростелеком", Евгений Петров);

- программа по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело" в Выксе и Кулебаках (Выксунский завод ОМК, Ирина Медведева);

в специальной номинации "Добрый малый" по направлению "Социальное взаимодействие":

- "Реализация благотворительных и инфраструктурных программ, направленных на поддержку молодёжного и детского спорта, адаптацию людей с ограничениями по здоровью" в Дзержинске и Кстове (филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс", Ирина Гнеушева).

Напомним, конкурс "Мой добрый бизнес" проводит Минэкономразвития РФ для выявления лучших практик социального предпринимательства среди субъектов малого и среднего бизнеса и НКО, в поддержку идей и развития направления корпоративной социальной ответственности. Региональным оператором конкурса является АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области".

Министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых отметил, что социальное предпринимательство в регионе активно развивается при поддержке правительства и лично губернатора Глеба Никитина. За это время на развитие социальных проектов было привлечено более 66 млн рублей внебюджетных средств, а грантовую поддержку получили порядка 240 предпринимателей.

Напомним, развитием социального предпринимательства в регионе занимается Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области. Подробную информацию о мерах поддержки можно посмотреть на сайте ЦИСС52.РФ. Деятельность центра позволяет выполнять задачи нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес"). На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).